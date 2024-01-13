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США и Япония договорились усиливать санкции против РФ за вторжение в Украину

Суббота 13 января 2024 05:38
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США и Япония договорились усиливать санкции против РФ за вторжение в Украину Фото: США и Япония договорились усиливать санкции против России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Йоко Камикава договорились усиливать санкции против России за вторжение ее войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Отмечается, что два высокопоставленных дипломата договорились о том, что Япония и Соединенные Штаты продолжат вводить новые жесткие санкции против России, а также и дальше будут оказывать разностороннюю поддержку Украине.

В ходе встречи главы МИД также обсудили ситуацию в Красном море после того, как американские и британские войска нанесли удары по хуситам, а также перспективы развития войны в Секторе Газа и ряд других международных вопросов.

Введение санкций против России

С 24 февраля 2022 года страны Запада ввели рекордное количество санкций против РФ за ее вторжение в Украину. Ограничения продолжают вводить практически каждую неделю.

Недавно сообщалось, что у российских авиакомпаний участились поломки самолетов из-за западных санкций на ремонт и поставку запчастей. Только у "Аэрофлота" сломались 8 самолетов за последние 5 недель.

Кроме того, Соединенные Штаты Америки 11 января ввели новые санкции против России. Под ограничения попали активы Минобороны РФ. Минфин США также сообщило, что ужесточение санкций против РФ в конце 2023 года ударило по нефтяным доходам Кремля.

На днях президент Украины Владимир Зеленский обсудил с партнерами ужесточение санкций против РФ.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Япония Вторжение России в Украину
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