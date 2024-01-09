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Працюємо з партнерами над посиленням ППО України та санкціями проти РФ, - Зеленський

Вівторок 09 січня 2024 19:47
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Працюємо з партнерами над посиленням ППО України та санкціями проти РФ, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду із військовим командуванням щодо посилення ППО України. Також Зеленський обговорив з партнерами посилення санкцій проти РФ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент розповів у своєму вечірньому зверненні.

"Окремо й детально проаналізували роботу наших Повітряних сил, усіх наших захисників неба. Результати збиття російських ракет і дронів. Те, що вдалося. Те, що має вдаватися", - розповів Зеленський.

За його словами, Україна продовжує працювати з усіма партнерами у питанні щодо посилення ППО. Водночас не припиняються роботи щодо того, щоб посилити санкційний тиск на Росію.

"Санкції світу, безумовно, працюють. І працюють непогано. Є чіткі свідчення гальмування російської "оборонки". Але, щоб результат санкцій був стовідсотковий, так само на сто відсотків мають бути перекриті й схеми обходу санкцій", - сказав президент.

Він зауважив, що наразі потрібні нові дії проти тих, хто продовжує допомагати Росії обходити санкції.

"Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму. Будемо говорити щодо цього з партнерами додатково", - підкреслив він.

Заклики щодо посилення ППО ЗСУ після ударів росіян

Після серії масованих ударів росіян по території України міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західні країни прискорити постачання систем протиповітряної оборони та боєприпасів в Україну, а також надати країні бойові безпілотники та ракети далекого радіусу дії.

Заклики про підтримку та посилення української ППО також звучали у багатьох європейських столицях. Глава МЗС Польщі, зокрема, запропонував державам-партнерам та союзникам також у відповідь на обстріл України посилити санкції проти РФ та передати ЗСУ ракети великої дальності для ліквідації пускових установок на території країни-агресора.

Також 29 грудня після чергового масованого удару росіян Британія анонсувала, що передасть Україні сотні ракет для протиповітряної оборони.

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