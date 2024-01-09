Відмова двигунів та гальм. У російських авіакомпаній хвиля поломок літаків

У російських авіакомпаній почастішали поломки літаків через західні санкції на ремонт та постачання запчастин. Лише в "Аерофлоту" зламалися 8 літаків за останні 5 тижнів.

Усього ж у 2023 році авіаперевізники РФ зафіксували понад 400 авіаінцидентів, пов'язаних із відмовою двигунів та авіатехніки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Найбільша в Росії авіакомпанія "Аерофлот" продовжує стикатися з поломками літаків, які почастішали останнім часом. 8 січня в Таїланді застрягли 400 пасажирів цього перевізника через несправність на борту Boeing 777-300ER. Це поломка восьмого літака з початку грудня.

До цього 28 грудня у Дубаї авіакомпанія 14 годин міняла колесо. Раніше в грудні були проблеми з літаками "Аерофлоту" та аварійні посадки:

1 грудня Airbus A321 приземлився через проблему з кондиціюванням повітря;

1 грудня Boeing 737 здійснив аварійну посадку через падіння тиску стійки шасі;

2 грудня Airbus A321 аварійно сів після відмови лівого двигуна;

6 грудня у Boeing-777 сталося задимлення через замикання;

12 грудня Boeing двічі не зміг вилетіти з аеропорту через несправність;

18 грудня Boeing 737 здійснив екстрену посадку через відмову передньої стійки шасі.

Зазначається, що з січня по листопад 2023 року російські авіакомпанії мали 670 авіаінцидентів. 400 з них були пов'язані з відмовою авіатехніки та двигунів.

Під час польоту виникло втричі більше поломок (180 випадків), ніж у 2022 році. ЗМІ підрахували, що восени 2023 року в Росії зламалося стільки само літаків, скільки раніше за рік.

У 30% інцидентів проблеми були з двигунами, у чверті випадків – із шасі. Також часто ламалися гальма, системи кондиціонування повітря, лобове скло та закрилки.

Нагадаємо, ми писали, що одна з найбільших російських авіакомпаній, яка здійснювала чартерні рейси, використовує лише частину свого флоту. Через санкції простоюють 8 із 22 літаків.

Також ми повідомляли, що російські літаки не вдається повернути у небо без американських комплектуючих. Ту-204 і Ту-214 простоюють через недоступність аварійних трапів виробництва США, які розробляли спеціально для цих російських літаків.

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