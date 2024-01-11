США ввели санкції проти військового полігону РФ і трьох літаків
Сполучені Штати Америки сьогодні, 11 січня, ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
Зазначається, що під обмеження потрапили Ашулукський полігон і Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс.
Ашулук
Полігон (навчальний центр) Збройних сил Російської Федерації. Він розташований в Астраханській області на схід від залізничної станції Ашулук, на кордоні з Казахстаном. Призначений для випробування зенітно-ракетних озброєнь військ протиповітряної оборони і проведення військових навчань із застосуванням цієї зброї.
Також США ввели обмеження проти генерального директора ВАТ "Державна авіакомпанія "224-й окремий авіаційний загін" Володимира Міхейчика.
224 льотний загін
Російське авіаційне підприємство, що є дочірньою структурою Міністерства оборони Російської Федерації. Авіакомпанія забезпечує транспортні авіаційні перевезення в інтересах державних структур, а також виконує нерегулярні вантажні комерційні перевезення в Росії і за кордоном.
Окремо Вашингтон ввів санкції проти трьох російських важких військово-транспортних літаків Іл-76МД.
Санкції США проти Росії
Нещодавно координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що США хочуть запровадити додаткові санкції проти тих, хто сприяє постачанню зброї між Росією та КНДР і між РФ та Іраном.
Також Bloomberg писало, що дедалі більше ознак свідчать, що потоки нафти в Росію можуть зіткнутися з перебоями після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців і судноплавних компаній, що перевозять нафту.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія навчилася обходити західні санкції, які проти Москви ввели за повномасштабне вторгнення в Україну.
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