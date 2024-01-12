Посилення санкцій наприкінці 2023 року вдарило по нафтових доходах Кремля, - Мінфін США

Додаткові заходи, запровадження США для контролю стелі на російську нафту, знизило ціну, яку Росія може отримати за свою нафту на світових ринках, і скорочує доходи Кремля для війни з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомив представник Мінфіну США, знижка на російську нафту сорту Urals до міжнародного еталону Brent зросла приблизно на 40% з того часу, як США почали посилювати дотримання цінового обмеження країн "Великої сімки", наклавши санкції на танкери, підозрювані в перевезенні російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель.

Ціновий ліміт, запроваджений країнами "Великої сімки", Європейським Союзом та Австралією, забороняє використання західних морських послуг, таких як страхування, маркування та транспортування, коли танкери перевозять російську нафту за ціною 60 доларів за барель або вище. Захід запровадив цей механізм після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

За словами чиновника, знижка на російську нафту марки Ural до Brent збільшилася приблизно з 13 доларів за барель у жовтні до приблизно 18,50 доларів за барель.

З жовтня Міністерство фінансів США ввело санкції щодо восьми танкерів, підозрюваних у порушенні цінового ліміту.

Ширша знижка є "значним зв'язком з тим фактом, що ринок стає більш сприйнятливим до наших дій щодо забезпечення дотримання та дотримання вимог щодо цінової межі", сказав представник Мінфіну на умовах анонімності.

Надходження від продажу нафти і газу до федерального бюджету Росії минулого року впали приблизно на 24% до 8,822 трлн рублів (99,4 млрд доларів), показали дані російського Мінфіну після падіння цін на нафту і скорочення продажів газу до Європи.

Проте Москва заявила, що очікує на відновлення доходів до 11,5 трильйонів рублів у 2024 році, оскільки Росії вдалося перенаправити нафту, яку вона раніше продавала до Європи, до Китаю та Індії.

У Міністерстві фінансів США заявляють, що перенаправлення торгівлі нафтою та іншими витратами Росії на використання незахідних послуг знижує її доходи на ведення війни в Україні.

Посилення санкцій

Нагадаємо, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Потоки нафти з Росії зіткнулися з проблемами після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців та судноплавних компаній. Ознаки з'явилися лише за кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот" з початку війни проти України.