США та НАТО занепокоєні перспективою поставок Росії північнокорейських ракет, - ЗМІ

Передача зброї КНДР до Росії

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

За даними The Wall Street Journal, КНДР могла передати російській армії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Нещодавно у Білому домі заявили, що російські окупанти й надалі обстрілюють Україну балістичними ракетами з Північної Кореї. Але сама КНДР заперечує це.

Представники ГУР МО заявили, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками відомства, йдеться про приблизно мільйон артилерійських снарядів.

Вчора за даними британського звіту стало відомо, що російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту, про що свідчать дані супутникових знімків.

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