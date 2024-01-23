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США та НАТО занепокоєні перспективою поставок Росії північнокорейських ракет, - ЗМІ

Росія, КНДР, Вівторок 23 січня 2024 14:28
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США та НАТО занепокоєні перспективою поставок Росії північнокорейських ракет, - ЗМІ Фото: CША та НАТО стурбовані перспективами поставок Росії північнокорейських ракет (voakorea.com)
Автор: Ярослава Борзова

Європейські та американські посадовці схвильовані можливим зростанням постачання Росії північнокорейських ракет та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Поява ракет КНДР у російському арсеналі може створити серйозні труднощі для українських систем протиповітряної оборони.

Як стверджують співрозмовники The New York Times, північнокорейські ракети потенційно можуть допомогти російській армії подолати українські ППО, які донині досить ефективно захищають стратегічні об'єкти на території України.

Досі, за даними видання, Росія отримала не більше п'ятдесяти балістичних ракет північнокорейського виробництва.

Дослідження показало, що на відміну від снарядів північнокорейські ракети не є застарілими - їхня конструкція є новітньою. Ці ракети є точними.

"Але якщо дані поставки значно зростуть, то Україні доведеться витрачати для їх знищення боєприпаси західного виробництва, в яких вона вже відчуває дефіцит", - зазначає видання.

Передача зброї КНДР до Росії

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

За даними The Wall Street Journal, КНДР могла передати російській армії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Нещодавно у Білому домі заявили, що російські окупанти й надалі обстрілюють Україну балістичними ракетами з Північної Кореї. Але сама КНДР заперечує це.

Представники ГУР МО заявили, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками відомства, йдеться про приблизно мільйон артилерійських снарядів.

Вчора за даними британського звіту стало відомо, що російські кораблі завантажуються в північнокорейському порту, про що свідчать дані супутникових знімків.

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