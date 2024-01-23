США и НАТО обеспокоены перспективой поставок России северокорейских ракет, - СМИ
Европейские и американские чиновники взволнованы возможным ростом поставок России северокорейских ракет и боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Появление ракет КНДР в российском арсенале может создать серьезные затруднения для украинских систем противовоздушной обороны.
Как утверждают собеседники The New York Times, северокорейские ракеты могут помочь российской армии преодолеть украинские ПВО, которые до сих пор достаточно эффективно защищают стратегические объекты на территории Украины.
По данным издания, Россия получила не более пятидесяти баллистических ракет северокорейского производства.
Исследование показало, что в отличие от снарядов северокорейские ракеты не устаревшие - их конструкция новейшая. Эти ракеты являются точными.
"Но если данные поставки значительно возрастут, то Украине придется тратить на их уничтожение боеприпасы западного производства, в которых она уже испытывает дефицит", - отмечает издание.
Передача оружия КНДР в Россию
Напомним, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.
По данным The Wall Street Journal, КНДР могла передать российской армии несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.
Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Впоследствии в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.
Недавно в Белом доме заявили, что российские кафиры и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи. Но сама КНДР отрицает это.
Представители ГУР МО заявили, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам ведомства, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.
Вчера, по данным британского отчета, стало известно, что российские корабли загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков.
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