США и НАТО обеспокоены перспективой поставок России северокорейских ракет, - СМИ

Европейские и американские чиновники взволнованы возможным ростом поставок России северокорейских ракет и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Появление ракет КНДР в российском арсенале может создать серьезные затруднения для украинских систем противовоздушной обороны.

Как утверждают собеседники The New York Times, северокорейские ракеты могут помочь российской армии преодолеть украинские ПВО, которые до сих пор достаточно эффективно защищают стратегические объекты на территории Украины.

По данным издания, Россия получила не более пятидесяти баллистических ракет северокорейского производства.

Исследование показало, что в отличие от снарядов северокорейские ракеты не устаревшие - их конструкция новейшая. Эти ракеты являются точными.

"Но если данные поставки значительно возрастут, то Украине придется тратить на их уничтожение боеприпасы западного производства, в которых она уже испытывает дефицит", - отмечает издание.