США та Ізраїль можуть відправити спецназ для захоплення ядерних запасів Ірану, - Axios

США та Ізраїль обговорюють можливість відправити спецпризначенців до Ірану, щоб захопити його запаси збагаченого урану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як зазначає видання, йдеться про приблизно 450 кг урану, збагаченого до 60%. Цього може вистачити для створення ядерної зброї, якщо матеріал довести до військового рівня.

Вилучення іранського збагаченого урану вимагатиме присутності американських або ізраїльських військових на території Ірану, зокрема на добре укріплених підземних об’єктах.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає два варіанти: вивезти уран з Ірану або розбавити його на місці за участі ядерних експертів, ймовірно, з МАГАТЕ.

Поки незрозуміло, чи це буде операція США, Ізраїлю або спільна місія. У будь-якому разі її можуть провести лише тоді, коли іранські військові вже не становитимуть серйозної загрози.