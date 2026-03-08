ua en ru
США и Израиль могут отправить спецназ для захвата ядерных запасов Ирана, - Axios

12:37 08.03.2026 Вс
2 мин
Предотвращение создания Ираном ядерного оружия является одной из целей Трампа
aimg Татьяна Степанова
США и Израиль могут отправить спецназ для захвата ядерных запасов Ирана, - Axios Фото: США и Израиль могут отправить спецназ для захвата ядерных запасов Ирана (Getty Images)

США и Израиль обсуждают возможность отправить спецназовцев в Иран, чтобы захватить его запасы обогащенного урана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как отмечает издание, речь идет о примерно 450 кг урана, обогащенного до 60%. Этого может хватить для создания ядерного оружия, если материал довести до военного уровня.

Изъятие иранского обогащенного урана потребует присутствия американских или израильских военных на территории Ирана, в частности на хорошо укрепленных подземных объектах.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает два варианта: вывезти уран из Ирана или разбавить его на месте с участием ядерных экспертов, вероятно, из МАГАТЭ.

Пока непонятно, будет ли это операция США, Израиля или совместная миссия. В любом случае ее могут провести только тогда, когда иранские военные уже не будут представлять серьезной угрозы.

операция США и Израиля против Ирана

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали операцию против Ирана, в результате ударов также был ликвидирован верховный лидер исламского государства Али Хаменеи.

Вчера президент США Дональд Трамп анонсировал "серьезный удар" по Ирану, пообещав "полное уничтожение" военного потенциала страны в случае продолжения ядерных разработок.

В то же время в СМИ появлялась информация, что Трамп проявлял интерес к идее разместить иностранные войска в буферных зонах для обеспечения стабильности в регионах конфликтов.

Также СМИ сообщали, что США хотят захватить остров Харк в Персидском заливе, который принадлежит Ирану.

Через этот остров проходит около 90% экспорта сырой нефти Ирана, что делает его критически важным для экономики страны.

