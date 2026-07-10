США та Іран відновлять переговори, але є нюанс, - Трамп

Тегеран звернувся до Вашингтона із проханням щодо продовження переговорів. США відповіли згодою, проте перемир'я між країнами закінчилося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.
"Ісламська Республіка Іран звернулася до нас із проханням продовжити "переговори". Ми погодилися на це, але Сполучені Штати чітко дали їм зрозуміти, що перемир’я закінчилося", - йдеться у його заяві.
Нагадаємо, 8 липня американський президент Дональд Трамп офіційно оголосив про скасування режиму припинення вогню з Іраном. Таке рішення він пояснив атаками, які іранський режим здійснив проти торговельних суден.
Уже в ніч на 9 липня Сполучені Штати другу добу поспіль завдавали ударів по території Ірану. За інформацією американської сторони, військові уразили майже сотню цілей.
Згодом Трамп повідомив, що після нової хвилі атак Тегеран вийшов на зв'язок із Вашингтоном і запропонував укласти угоду. Водночас, за словами президента США, він поки що розглядає цю пропозицію.
Зазначимо, Axios писало, що команда Дональда Трампа розглядає сценарій тривалої військової кампанії проти Тегерану. Водночас видання зазначає, що розвиток подій залежатиме від наступних кроків Ірану.
Тим часом, за даними західних ЗМІ, Вашингтон готується до можливого нового загострення протистояння з Іраном у районі Ормузької протоки, де не виключають відновлення взаємних атак.