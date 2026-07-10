США и Иран возобновят переговоры, но есть нюанс, - Трамп

"Исламская Республика Иран обратилась к нам с просьбой продолжить "переговоры". Мы согласились с этим, но Соединенные Штаты четко дали им понять, что перемирие закончилось", - говорится в его заявлении.

Напомним, 8 июля американский президент Дональд Трамп официально объявил об отмене режима прекращения огня с Ираном. Такое решение он объяснил атаками, которые иранский режим совершил против торговых судов.

Уже в ночь на 9 июля Соединенные Штаты вторые сутки подряд наносили удары по территории Ирана. По информации американской стороны, военные поразили около сотни целей.

Впоследствии Трамп сообщил, что после новой волны атак Тегеран вышел на связь с Вашингтоном и предложил заключить соглашение. В то же время, по словам президента США, он пока рассматривает это предложение.