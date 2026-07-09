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Іран після нових ударів США дзвонив і пропонував укласти угоду, - Трамп

02:36 09.07.2026 Чт
2 хв
Що сказав Трамп про можливість операції з Іраном?
aimg Едуард Ткач
Іран після нових ударів США дзвонив і пропонував укласти угоду, - Трамп Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран телефонував йому із пропозицією укласти угоду. Це сталося після недавніх неодноразових атак США у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час спілкування з пресою Трамп розповів, що після атак США Іран зв'язувався з Вашингтоном для укладання угоди. Однак він не знає, чи "гідні вони (іранці - ред.) угоди".

"Вони телефонували деякий час тому, вони дуже хочуть укласти угоду. Я просто не знаю, чи гідні вони такої угоди", - сказав Трамп журналістам на борту літака після саміту НАТО в Туреччині.

У середу раніше Трамп оголосив про припинення "перемир'я" між двома країнами після того, як Іран у вівторок завдав ударів по кількох суднах в Ормузькій протоці, а США в ніч проти середи відповіли ударом.

"Щоразу, коли вони нападали на нас, ми нападали на них із різницею в 20 очок", - сказав американський лідер журналістам.

Також Трампа запитали, чи відомо йому про якісь серйозні погрози з боку Ірану. У відповідь на це лідер США сказав, що він постійно чує погрози і він "номер один у їх списку".

Крім того, коментуючи питання про іранську атаку по кораблях у момент, коли сторони мали намір досягти угоди, Трамп сказав, що іранці вчинили так, бо "трохи божевільні".

Що ще відомо

Нагадаємо, у ніч на 9 липня США знову почали атакувати Іран. Це вже другий день поспіль, коли американські війська завдають ударів по території Ірану.

Після цього Трамп написав у соцмережах, що це "розплата" за іранську атаку на три торгові судна, яку Тегеран здійснив у вівторок, 7 липня. Президент США пригрозив, що ситуація погіршиться, якщо Іран знову почне атаки. При цьому в Тегерані вже встигли анонсувати атаку у відповідь.

Також ми писали, що, крім завершення припинення вогню, Трамп сказав на саміті НАТО, що не зацікавлений у переговорах з Іраном.

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