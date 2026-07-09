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США планують довготривалу помсту Ірану, - Axios

12:35 09.07.2026 Чт
2 хв
Однак Трамп може змінити своє рішення в будь-який момент
aimg Юлія Капітонова
США планують довготривалу помсту Ірану, - Axios Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Команда президента США Дональда Трампа розглядає сценарій тривалої військової кампанії проти Ірану. Проте розвиток подій буде залежати від наступних кроків Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як вдалося дізнатися ЗМІ, наразі Білий дім оцінює можливість тривалої військової кампанії проти Ірану.

За попередніми даними, вона може тривати до 30 діб. Однак Дональд Трамп все ще може передумати, якщо Тегеран змінить свою поведінку.

Журналісти наголошують, що фінальне рішення досі не ухвалене, а американська влада активно обгоіворює різні сценарії розвитку подій на Близькому Сході.

"У США припускають, що нова хвиля ударів по Ірану буде тривати близько місяця", - розповів журналіст Барак Равід.

Нагадаємо, минулої ночі американські війська знову здійснили атаки на територію Ірану. Цього разу під удари потрапили близько 100 цілей.

Війна на Близькому Сході - останні подробиці

Як повідомляло раніше РБК-Україна, 8 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що скасовує режим припинення вогню з Іраном.

Ба більше, він додав, що відмовляється від переговорів з Тегераном після того, як Іран атакував торгові судна 7 липня.

Згодом американський лідер заявив ЗМІ, що після нових атак США Іран зв'язувався з Вашингтоном і пропонував укласти угоду. Проте Трамп поки не знає, яке рішення ухвалить.

А журналісти дізналися, що США готуються до відновлення взаємних атак з Іраном через Ормузьку протоку.

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