США планують довготривалу помсту Ірану, - Axios

Команда президента США Дональда Трампа розглядає сценарій тривалої військової кампанії проти Ірану. Проте розвиток подій буде залежати від наступних кроків Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як вдалося дізнатися ЗМІ, наразі Білий дім оцінює можливість тривалої військової кампанії проти Ірану.

За попередніми даними, вона може тривати до 30 діб. Однак Дональд Трамп все ще може передумати, якщо Тегеран змінить свою поведінку.

Журналісти наголошують, що фінальне рішення досі не ухвалене, а американська влада активно обгоіворює різні сценарії розвитку подій на Близькому Сході.

"У США припускають, що нова хвиля ударів по Ірану буде тривати близько місяця", - розповів журналіст Барак Равід.

Нагадаємо, минулої ночі американські війська знову здійснили атаки на територію Ірану. Цього разу під удари потрапили близько 100 цілей.