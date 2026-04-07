ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США та Іран провели переговори перед дедлайном Трампа: які результати

17:41 07.04.2026 Вт
2 хв
Напруга зростає
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США та Іран провели переговори перед дедлайном, який встановив Дональд Трамп. Сторони називають діалог позитивним, але чи встигнуть укласти угоду - поки не ясно.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News, про це заявив високопосадовець США.

Що відомо про переговори

Перемовини між США та Іраном щодо припинення вогню тривають. Американська сторона оцінює їх як конструктивні.

“Ми повністю на зв'язку з [Іраном]. Абсолютно. [Переговори] були позитивними. Якщо нам пощастить, у нас буде щось до кінця дня”, - сказав чиновник.

Втім, остаточного результату поки немає. Чи вдасться домовитися до встановленого часу - невідомо.

Дедлайн Трампа і що на кону

Президент США Дональд Трамп встановив чіткий термін для Ірану - до 20:00 за східним часом.

Станом на зараз сторони продовжують контакт. Остаточне рішення очікується найближчим часом.

Угода передбачає, зокрема, відновлення роботи Ормузької протоки та зниження напруги в регіоні.

Якщо домовленості не буде, США можуть різко посилити дії.

Можливі наслідки у разі провалу

У разі зриву переговорів Трамп пригрозив новими ударами по Ірану.

Йдеться про:

  • атаки на електростанції
  • удари по транспортній інфраструктурі.

Згодом він також сказав, що сьогодні вночі в Ірані загине ціла цивілізація. Трамп зазначив, що не хоче, аби так сталося, але, найімовірніше, це відбудеться.

Тим часом напруга навколо Ірану різко зросла ще до цих переговорів. США завдали ударів по острову Харг - ключовому нафтовому об’єкту країни, через який проходить більшість експорту нафти.

Тим часом в США все більше не задоволені війною з Іраном. Демократи навіть планують оголосити імпічмент міністру війни США Піту Гегсету.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Близький Схід
Новини
