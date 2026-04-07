США и Иран провели переговоры перед дедлайном Трампа: какие результаты

США и Иран провели переговоры перед дедлайном, который установил Дональд Трамп. Стороны называют диалог позитивным, но успеют ли заключить соглашение - пока не ясно.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News , об этом заявил высокопоставленный чиновник США.

Что известно о переговорах

Переговоры между США и Ираном о прекращении огня продолжаются. Американская сторона оценивает их как конструктивные.

"Мы полностью на связи с [Ираном]. Абсолютно. [Переговоры] были позитивными. Если нам повезет, у нас будет что-то к концу дня", - сказал чиновник.

Впрочем, окончательного результата пока нет. Удастся ли договориться до установленного времени - неизвестно.

Дедлайн Трампа и что на кону

Президент США Дональд Трамп установил четкий срок для Ирана - до 20:00 по восточному времени.

По состоянию на сейчас стороны продолжают контакт. Окончательное решение ожидается в ближайшее время.

Соглашение предусматривает, в частности, восстановление работы Ормузского пролива и снижение напряжения в регионе.

Если договоренности не будет, США могут резко усилить действия.

Возможные последствия в случае провала

В случае срыва переговоров Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану.

Речь идет о:

атаках на электростанции

ударах по транспортной инфраструктуре.

Впоследствии он также сказал, что сегодня ночью в Иране погибнет целая цивилизация. Трамп отметил, что не хочет, чтобы так произошло, но, скорее всего, это произойдет.