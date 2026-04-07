США и Иран провели переговоры перед дедлайном Трампа: какие результаты
США и Иран провели переговоры перед дедлайном, который установил Дональд Трамп. Стороны называют диалог позитивным, но успеют ли заключить соглашение - пока не ясно.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News, об этом заявил высокопоставленный чиновник США.
Что известно о переговорах
Переговоры между США и Ираном о прекращении огня продолжаются. Американская сторона оценивает их как конструктивные.
"Мы полностью на связи с [Ираном]. Абсолютно. [Переговоры] были позитивными. Если нам повезет, у нас будет что-то к концу дня", - сказал чиновник.
Впрочем, окончательного результата пока нет. Удастся ли договориться до установленного времени - неизвестно.
Дедлайн Трампа и что на кону
Президент США Дональд Трамп установил четкий срок для Ирана - до 20:00 по восточному времени.
По состоянию на сейчас стороны продолжают контакт. Окончательное решение ожидается в ближайшее время.
Соглашение предусматривает, в частности, восстановление работы Ормузского пролива и снижение напряжения в регионе.
Если договоренности не будет, США могут резко усилить действия.
Возможные последствия в случае провала
В случае срыва переговоров Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану.
Речь идет о:
- атаках на электростанции
- ударах по транспортной инфраструктуре.
Впоследствии он также сказал, что сегодня ночью в Иране погибнет целая цивилизация. Трамп отметил, что не хочет, чтобы так произошло, но, скорее всего, это произойдет.
Между тем напряжение вокруг Ирана резко возросло еще до этих переговоров. США нанесли удары по острову Харг - ключевому нефтяному объекту страны, через который проходит большинство экспорта нефти.
Тем временем в США все больше недовольны войной с Ираном. Демократы даже планируют объявить импичмент министру войны США Питу Гегсету.