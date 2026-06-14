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США та Іран підпишуть угоду дистанційно, - Axios

05:30 14.06.2026 Нд
2 хв
Чому угоду вирішили укласти дистанційно?
aimg Едуард Ткач
США та Іран підпишуть угоду дистанційно, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Сьогодні в неділю, як очікується, США та Іран, спільно з посередниками з Пакистану і Катару проведуть віртуальну зустріч. Сторони планують підписати меморандум про взаєморозуміння в електронному вигляді, тобто дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Офіційні особи США та джерела з країн-посередників підтвердили, що підписання угоди дійсно відбудеться у віртуальному форматі. Здебільшого це пов'язано з логістичними міркуваннями.

За словами джерел, однією з головних причин є те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолює американську переговорну групу, не зміг би повернутися до США до від'їзду президента Дональда Трампа на саміт G7 до Франції. Відправлення Трампа на саміт має відбутися в понеділок вранці.

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Зазначимо, що США з Іраном і посередниками три місяці працювали над рамковою угодою. Очікується, що меморандум про взаєморозуміння продовжить режим припинення вогню на 60 днів, відкриє Ормузьку протоку і покладе початок переговорам щодо іранської ядерної програми. Крім цього, документ покладе край війні і потенційно стабілізує енергетичні ринки.

Угода між США та Іраном

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф уже заявляв, що угоду буде підписано протягом наступної доби і в електронному вигляді.

Президент США Дональд Трамп теж анонсував підписання угоди вже сьогодні, заявивши, що Іран повністю відмовиться від розробки та закупівлі ядерної зброї.

Однак в Ірані стверджують, що сьогодні укладення угоди не буде, але не виключають цього найближчим часом.

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