США та Іран підпишуть угоду дистанційно, - Axios

Сьогодні в неділю, як очікується, США та Іран, спільно з посередниками з Пакистану і Катару проведуть віртуальну зустріч. Сторони планують підписати меморандум про взаєморозуміння в електронному вигляді, тобто дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Офіційні особи США та джерела з країн-посередників підтвердили, що підписання угоди дійсно відбудеться у віртуальному форматі. Здебільшого це пов'язано з логістичними міркуваннями.

За словами джерел, однією з головних причин є те, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, який очолює американську переговорну групу, не зміг би повернутися до США до від'їзду президента Дональда Трампа на саміт G7 до Франції. Відправлення Трампа на саміт має відбутися в понеділок вранці.

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Зазначимо, що США з Іраном і посередниками три місяці працювали над рамковою угодою. Очікується, що меморандум про взаєморозуміння продовжить режим припинення вогню на 60 днів, відкриє Ормузьку протоку і покладе початок переговорам щодо іранської ядерної програми. Крім цього, документ покладе край війні і потенційно стабілізує енергетичні ринки.