Угоду між США та Іраном можуть підписати вже завтра, - Трамп
Іран повністю відмовиться від розробки та закупівлі ядерної зброї в межах нової домовленості зі Сполученими Штатами. Нову угоду можуть підписати вже завтра.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію в Truth Social.
Деталі нової угоди
За словами американського лідера, нові домовленості стануть надійною стіною на шляху Ірану до створення ядерного арсеналу. На відміну від Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), укладеного за часів Барака Обами, нинішній документ не передбачає жодних фінансових виплат Тегерану.
"Моя угода з Іраном - це повна протилежність, стіна відсутності ядерної зброї! Насправді, вони більше не хочуть мати ядерної зброї і не матимуть її, ні шляхом закупівлі, ні шляхом розробки", - наголосив Трамп.
Він також додав, що одразу після офіційного підписання документа Ормузька протока буде повністю відкрита для всіх суден.
Надалі США планують залучити свої бомбардувальники B-2, щоб повністю утилізувати іранські ядерні матеріали, поховані під горами.
Американський президент висловив сподівання на швидкий процес реалізації домовленостей, проте попередив, що Вашингтон має "найкращу альтернативу" на випадок зриву угоди.
Ядерна угода з Іраном та таємні плани США
Нагадаємо, переговорний процес між Вашингтоном та Тегераном вийшов на фінальну стадію в першій половині червня 2026 року.
Раніше РБК-Україна писало, що США та Іран погодили текст мирної угоди. За словами прем'єр-міністра Пакистану Шахбаза Шаріфа, чия країна виступила посередником, остаточний документ уже повністю готовий.
До цього президент США Дональд Трамп також заявляв, що США та Іран підпишуть угоду найближчими вихідними в Європі, оскільки сторони максимально зацікавлені в швидкому результаті.
Водночас дипломатичний прорив відбувався на тлі серйозного військового напруження. Зокрема, США таємно готували захоплення збагаченого урану Ірану, але Трамп дав задню через попередження військового командування.
Пентагон розробляв план наземної операції за участю спецназу для вилучення ядерних матеріалів із підземних тунелів Фордо, Натанза та Ісфахана. Проте американський лідер зупинив підготовку цієї місії через екстремальні ризики для солдатів і загрозу масштабної дестабілізації світової економіки, зробивши остаточний вибір на користь підписання угоди.