ua en ru
Нд, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Іран заперечив підписання угоди зі США у неділю, про що заявив Трамп

00:14 14.06.2026 Нд
2 хв
В МЗС Ірану застерегли від коментарів щодо часу підписання угоди з Вашингтоном
aimg Юлія Маловічко
Іран заперечив підписання угоди зі США у неділю, про що заявив Трамп Фото: речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Іран заперечує підписання початкової угоди про припинення вогню зі США у неділю, що анонсував американський лідер Дональд Трамп разом із пакистанським прем'єром Шехбазом Шаріфом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї суботу застеріг від коментарів щодо часу підписання угоди зі США.

"Нам доведеться почекати і побачити точну дату підписання меморандуму про взаєморозуміння, хоча це буде не завтра", - процитували Багаї у суботу державні ЗМІ.

При цьому він не виключив підписання угоди вже найближчим часом.

"Не можна виключати можливості того, що це станеться найближчими днями. Однак, через вагання іншої сторони, ми повинні бути обережними, роблячи будь-які коментарі щодо цього процесу", - заявив речник МЗС Ірану.

Як відомо, в суботу в Пакистані, який є посередником у переговорах США та Ірану, оголосили про підписання мирної угоди між країнами наступного дня - 14 червня. Відповідну заяву озвучив прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф.

Про досягнення угоди між Тегераном та Вашингтоном заявляв і президент США Дональд Трамп. Ввечері суботи він у соцмережі повідомив, що документ підпишуть "вже завтра".

Серед іншого, в рамках угоди глава Білого дому анонсував відмову Тегерану від ядерних амбіцій, хоча в Ірані того ж дня повідомили - обговорення "ядерки" ще не закінчено та переноситься на пізніший термін.

Reuters наголошує - це не перший випадок, коли обидві сторони, здається, близькі до початкової угоди про припинення війни. Раніше у Трампа теж анонсували швидке підписання миру, однак цього так і не трапилось.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Зарплати військових зростуть до 460 тисяч гривень: кому і скільки платитимуть
Зарплати військових зростуть до 460 тисяч гривень: кому і скільки платитимуть
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою