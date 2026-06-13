Прем'єр Пакистану заявив про підписання угоди США-Іран протягом доби

Сторони наблизилися до фіналізації мирної угоди, Пакистан готується до її електронного підписання протягом наступної доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа в соцмережі X .

Прем'єр Пакистану повідомив, що сторони перебувають на фінальному етапі узгодження документа, а підписання має відбутися дистанційно.

"Ми ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли раніше. Фіналізація, ймовірно, очікується протягом наступних 24 годин, і Пакистан готується до електронного підписання мирної угоди одразу після цього", - написав Шаріф.

За його словами, наступного тижня сторони проведуть переговори на технічному рівні.

Шаріф подякував США та Ірану за "постійну відданість під час переговорів", а також "братам у регіоні" за підтримку посередницьких зусиль.

"Ми впевнені, що ця історична мирна угода стане міцною основою для тривалого миру", - підсумував прем'єр Пакистану.