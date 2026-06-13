ua en ru
Сб, 13 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Прем'єр Пакистану заявив про підписання угоди США-Іран протягом доби

15:48 13.06.2026 Сб
2 хв
Угоду оформлять у цифровому форматі
aimg Валерія Абабіна
Прем'єр Пакистану заявив про підписання угоди США-Іран протягом доби Фото: США та Іран наблизилися до підписання мирної угоди (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Сторони наблизилися до фіналізації мирної угоди, Пакистан готується до її електронного підписання протягом наступної доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа в соцмережі X.

Прем'єр Пакистану повідомив, що сторони перебувають на фінальному етапі узгодження документа, а підписання має відбутися дистанційно.

"Ми ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли раніше. Фіналізація, ймовірно, очікується протягом наступних 24 годин, і Пакистан готується до електронного підписання мирної угоди одразу після цього", - написав Шаріф.

За його словами, наступного тижня сторони проведуть переговори на технічному рівні.

Шаріф подякував США та Ірану за "постійну відданість під час переговорів", а також "братам у регіоні" за підтримку посередницьких зусиль.

"Ми впевнені, що ця історична мирна угода стане міцною основою для тривалого миру", - підсумував прем'єр Пакистану.

Читайте також: Іран замінував сховища зі збагаченим ураном напередодні угоди зі США, - CNN

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США та Іран узгодили текст попередньої угоди.

Документ передбачає продовження режиму припинення вогню на 60 днів, пом'якшення санкцій проти Тегерана, розведення високозбагаченого іранського урану під контролем інспекторів ООН та відновлення довоєнних обсягів судноплавства через Ормузьку протоку.

Пакистан з весни виступає основним посередником у діалозі між Тегераном і Вашингтоном.

Через Ісламабад Іран передавав США свої пропозиції щодо завершення війни, зокрема план із шести умов: скасування санкцій, розморожування активів, припинення морської блокади, виведення військ США з районів біля іранського кордону та виплата компенсацій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран
Новини
Угода між Україною та Угорщиною щодо нацменшини набула чинності, - Мадяр
Угода між Україною та Угорщиною щодо нацменшини набула чинності, - Мадяр
Аналітика
"Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна "Швидкого завершення війни очікувати не варто": інтерв'ю з Сергієм Притулою