UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США та Іран наблизилися до підписання меморандуму щодо завершення війни, - Axios

12:51 06.05.2026 Ср
2 хв
ЗМІ повідомляють про прогрес у переговорах
aimg Ірина Глухова
Фото: США та Іран наблизилися до підписання меморандуму щодо завершення війни (Getty Images)

Представники США та Ірану близькі до підписання односторінкового меморандуму щодо завершення війни на Близькому Сході.

За словами джерел видання, рішення керівництва США призупинити місію "Проєкт Свобода" в Ормузькій протоці пов'язане із прогресом на переговорах.

Проєкт меморандуму заснований на американському плані з 14 пунктів, який передбачає припинення бойових дій у регіоні та початок 30-денного періоду переговорів про судноплавство в Ормузькій протоці, іранській ядерній програмі та перспектив зняття американських санкцій.

"Проєкт Свобода"

Президент США Дональд Трамп оголосив тимчасову паузу в операції з проведення суден через Ормузьку протоку.

За його словами, це потрібно для оцінки можливості укладення мирної угоди з Іраном, водночас блокада іранських портів продовжується.

Американська місія під назвою "Проєкт Свобода" передбачала звільнення комерційних суден, які застрягли в Перській затоці.

За даними Пентагону, йдеться про близько 22,5 тисячі моряків на понад 1500 суднах.

Іранські державні ЗМІ вже назвали паузу "перемогою" та звинуватили Трампа у відступі.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що активна фаза протистояння з Іраном завершена і Вашингтон досяг своїх цілей.

Мирні переговори

Нагадаємо, перший раунд переговорів відбувся після оголошення тиші у квітня, але другий - так і не відбувся. Попри це, Трамп залишив перемир’я в силі, чекаючи на ініціативу Ірану.

Минулого тижня Іран передав свій варіант угоди. У ньому пропонувалося відкрити Ормузьку протоку та завершити війну, але відкласти питання ядерної програми. Трамп назвав цю пропозицію неприйнятною.

За даними ЗМІ, Іран згодом знизив вимоги і нібито погодився на переговори щодо ядерної програми, проте невідомо, чи отримали США цей оновлений варіант офіційно.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІран