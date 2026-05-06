США та Іран наблизилися до підписання меморандуму щодо завершення війни, - Axios

"Проєкт Свобода"

Президент США Дональд Трамп оголосив тимчасову паузу в операції з проведення суден через Ормузьку протоку.

За його словами, це потрібно для оцінки можливості укладення мирної угоди з Іраном, водночас блокада іранських портів продовжується.

Американська місія під назвою "Проєкт Свобода" передбачала звільнення комерційних суден, які застрягли в Перській затоці.

За даними Пентагону, йдеться про близько 22,5 тисячі моряків на понад 1500 суднах.

Іранські державні ЗМІ вже назвали паузу "перемогою" та звинуватили Трампа у відступі.

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що активна фаза протистояння з Іраном завершена і Вашингтон досяг своїх цілей.

Мирні переговори

Нагадаємо, перший раунд переговорів відбувся після оголошення тиші у квітня, але другий - так і не відбувся. Попри це, Трамп залишив перемир’я в силі, чекаючи на ініціативу Ірану.

Минулого тижня Іран передав свій варіант угоди. У ньому пропонувалося відкрити Ормузьку протоку та завершити війну, але відкласти питання ядерної програми. Трамп назвав цю пропозицію неприйнятною.

За даними ЗМІ, Іран згодом знизив вимоги і нібито погодився на переговори щодо ядерної програми, проте невідомо, чи отримали США цей оновлений варіант офіційно.