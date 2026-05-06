Трамп призупинив проект "Свобода" щодо проходу суден через Ормузьку протоку
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон тимчасово припинить проводити судна Ормузькою протокою в рамках проєкту "Свобода".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
За словами Трампа, причиною такого рішення стали прохання Пакистану та інших країн, величезні успіхи США у військовій кампанії, а також значний прогрес у досягненні "повної та остаточної угоди" з Іраном.
"Ми взаємно домовилися, що, поки блокада залишатиметься чинною, проєкт "Свобода" (пропуск суден через Ормузьку протоку) буде призупинено на короткий період часу, щоб з'ясувати, чи вдасться завершити і підписати угоду", - написав президент США.
Війну проти Ірану припинено
Нагадаємо, буквально кілька годин тому держсекретар США Марко Рубіо заявив, що операція "Епічна лють" проти Ірану завершена. За його словами, Вашингтон досяг усіх цілей.
При цьому він стверджував, що зараз США зосереджені на ініціативі Трампа щодо забезпечення проходу торгових суден через Ормузьку протоку. Ідеться про кораблі, які не мають жодного стосунку до війни, що сталася на Близькому Сході.
"Зараз ми займаємося проєктом "Свобода". Зараз ми цим займається. До чого це може призвести в майбутньому, поки залишається питанням", - сказав Рубіо на брифінгу.
Мирні переговори
Нагадаємо, що у квітні після оголошення перемир'я, США та Іран провели перший раунд перемовин, однак другий раунд було зірвано. Незважаючи на закінчення терміну перемир'я і відсутність досягнутої угоди, Трамп вирішив продовжити режим припинення вогню, поки Іран не надасть свою мирну пропозицію.
Минулого тижня стало відомо, що Іран таки передав свій варіант угоди. Пропонувалося відкрити Ормузьку протоку і припинити війну, але при цьому відкласти ядерне питання. Однак Трамп в одному з інтерв'ю назвав "неприйнятною" іранську пропозицію.
Буквально в той самий момент у ЗМІ з'явилася інформація, що Іран знизив свої вимоги і в тому числі погодився винести питання ядерної програми на стіл переговорів. Але чи отримували США такий варіант від Ірану, у ЗМІ не згадувалося.