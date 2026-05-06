США и Иран приблизились к подписанию меморандума о завершении войны, - Axios

"Проект Свобода"

Президент США Дональд Трамп объявил временную паузу в операции по проведению судов через Ормузский пролив.

По его словам, это нужно для оценки возможности заключения мирного соглашения с Ираном, в то же время блокада иранских портов продолжается.

Американская миссия под названием "Проект Свобода" предусматривала освобождение коммерческих судов, которые застряли в Персидском заливе.

По данным Пентагона, речь идет об около 22,5 тысячи моряков на более 1500 судах.

Иранские государственные СМИ уже назвали паузу "победой" и обвинили Трампа в отступлении.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что активная фаза противостояния с Ираном завершена и Вашингтон достиг своих целей.

Мирные переговоры

Напомним, первый раунд переговоров состоялся после объявления тишины в апреле, но второй - так и не состоялся. Несмотря на это, Трамп оставил перемирие в силе, ожидая инициативы Ирана.

На прошлой неделе Иран передал свой вариант соглашения. В нем предлагалось открыть Ормузский пролив и завершить войну, но отложить вопрос ядерной программы. Трамп назвал это предложение неприемлемым.

По данным СМИ, Иран впоследствии снизил требования и якобы согласился на переговоры по ядерной программе, однако неизвестно, получили ли США этот обновленный вариант официально.