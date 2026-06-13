UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США суттєво скоротять кількість своїх літаків і кораблів для НАТО в Європі, - NYT

07:45 13.06.2026 Сб
2 хв
Як виведення військ США підриває здатність НАТО відстежувати субмарини РФ?
aimg Катерина Коваль
Фото: Пентагон відмовився надавати офіційні коментарі (Getty Images)

США планують суттєво скоротити кількість літаків і кораблів, виділених для операцій НАТО в Європі. Деталі масштабного відступу передані союзникам у письмовому документі на початку червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Що саме скорочують

Насамперед йдеться про авіацію: кількість винищувачів F-16 та F-15E скорочується з 150 до 100. Морська розвідувальна авіація зменшується з 26 до 15 одиниць, а всі вісім літаків-заправників, раніше доступних для Європи, виводяться повністю.

Окрім авіації, США перерозподіляють підводний човен із крилатими ракетами та авіаносець разом із супроводжуючими кораблями на інші напрямки.

Також виводиться одна з двох груп стратегічних бомбардувальників, призначених для оборони Європи. Пентагон відмовився коментувати конкретні цифри.

Читайте також: Довіра європейців до США впала до критичного мінімуму, - соцопитування

Чому це важливо

Скорочення обмежить здатність НАТО завдавати далекобійних ударів, здійснювати морську розвідку і відстежувати підводні човни Росії. Відступ, за інформацією видання, відбудеться значно швидше, ніж очікували європейські партнери.

Скорочення відбувається на тлі наростаючої тривоги в Європі. Наприкінці травня російський дрон вперше вдарив по житловому будинку в Румунії - на території країни НАТО.

У Берліні Німеччина підтвердила вихід із проєкту спільного винищувача з Францією та Іспанією. У Лондоні міністр оборони Британії пішов у відставку через недостатнє фінансування армії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТОСполучені Штати Америки