США суттєво скоротять кількість своїх літаків і кораблів для НАТО в Європі, - NYT

Що саме скорочують

Насамперед йдеться про авіацію: кількість винищувачів F-16 та F-15E скорочується з 150 до 100. Морська розвідувальна авіація зменшується з 26 до 15 одиниць, а всі вісім літаків-заправників, раніше доступних для Європи, виводяться повністю.

Окрім авіації, США перерозподіляють підводний човен із крилатими ракетами та авіаносець разом із супроводжуючими кораблями на інші напрямки.

Також виводиться одна з двох груп стратегічних бомбардувальників, призначених для оборони Європи. Пентагон відмовився коментувати конкретні цифри.

Чому це важливо

Скорочення обмежить здатність НАТО завдавати далекобійних ударів, здійснювати морську розвідку і відстежувати підводні човни Росії. Відступ, за інформацією видання, відбудеться значно швидше, ніж очікували європейські партнери.