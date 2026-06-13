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Довіра європейців до США впала до критичного мінімуму, - соцопитування

07:22 13.06.2026 Сб
3 хв
Скільки всього жителів Європи вважають Штати своїм надійним союзником?
aimg Пилип Бойко
Довіра європейців до США впала до критичного мінімуму, - соцопитування Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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За даними Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), яка провела дослідження у 15 країнах напередодні важливих самітів G7 та НАТО, європейці більше не бачать у США опори. Результати виявилися невтішними для Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лише 11% мешканців Європи сьогодні вважають Сполучені Штати своїм надійним союзником. Це історичний мінімум, який свідчить про глибоку кризу довіри до Вашингтона як головного гаранта безпеки.

Рівень підтримки США стрімко котиться вниз, адже ще пів року тому цей показник становив 16%. У листопаді 2024 року він тримався на позначці 22%, а тепер цифри стали критичними.

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Такі дані оприлюднила Європейська рада з міжнародних відносин (ECFR). Дослідження провели у 15 країнах напередодні важливих самітів G7 та НАТО. Результати виявилися невтішними для Білого дому: Європейці більше не бачать у США опори.

Більшість опитаних мають серйозні сумніви й не вірять, що американська армія прийде на допомогу. У разі нападу на їхні країни Вашингтон може залишитися осторонь. Так вважає переважна кількість респондентів у всіх регіонах.

Курс на оборону та власну зброю

Європа починає розраховувати на себе і люди готові платити за безпеку. Підтримка збільшення витрат на оборону зросла на 4%.

Проте не всі країни одностайні. Італія стала єдиною державою, де більшість виступає проти зростання оборонних бюджетів. В інших країнах настрої інакші.

Європейці хочуть спільно фінансувати армію. Ідею колективних запозичень ЄС підтримують 47% опитаних.
Найактивнішими прихильниками стали:

  • Португалія (59%);
  • Данія (56%);
  • Нідерланди (55%).

Важливий тренд - відмова від американської техніки. Данія, Нідерланди та Швеція закликають "купувати європейське". Вони хочуть зменшити залежність від постачання із США. Єдиним винятком стала Польща: там досі хочуть купувати саме американську зброю.

Ставлення до України та енергоносіїв РФ

Підтримка України залишається стабільною, але з'являються нюанси. Більшість бачить у Києві стратегічного партнера. Проте консенсус стає крихким.

Коли мова заходить про майбутнє, єдності менше. Направлення миротворців після війни викликає дискусії. Те саме стосується і подальшого розширення Євросоюзу на схід.

Енергетичне питання теж залишається гострим. Попри високі ціни, 44% європейців категорично проти нафти з Росії. Вони не хочуть відновлювати імпорт газу та палива з країни-агресора.

Дослідження проводили у травні 2026 року. Соціологи з Mandate Research та YouGov опитали тисячі людей.

Що ще відомо про настрої стосовно США

Міжнародне соцдослідження показало, що лише 15% опитаних дорослих у світі назвали Америку своїм головним вибором для переїзду. Це на 9 пунктів менше, ніж у період між 2007 і 2009 роками - тоді показник був 24%.

Проте від Трампа вже почали тікати й самі американці. Канадський уряд за останній час схвалив уже 1955 заявок на отримання громадянства від осіб, народжених у США.

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