Росія перейшла чергову межу: як Україна та Європа реагують на удар "Шахеда" в Румунії
Вночі російський дрон влучив у житловий будинок у Галаці. НАТО, ЄС та союзники вже вимагають відповіді від Москви.
РБК-Україна зібрало реакції Румунії, НАТО та ЄС на цей інцидент.
Головне
- Вночі російський дрон "Герань-2" впав на дах десятиповерхівки в румунському Галаці - двоє поранених
- Румунія скликала екстрене засідання ради оборони
- Президент країни назвав це найсерйознішим інцидентом з початку війни
- НАТО засудило атаку і пообіцяло захищати кожен сантиметр території альянсу
- Фон дер Ляйен анонсувала 21-й пакет санкцій проти Росії
- Сибіга пояснив, чому зміцнення ППО України захищає не лише українців
Румунія: "Неприйнятно"
Президент Румунії Нікушор Дан скликав екстрене засідання Вищої ради оборони і поговорив із генсеком НАТО Марком Рютте.
"Я рішуче засуджую це неприйнятне порушення суверенітету Румунії. Повна відповідальність лежить на Російській Федерації, поведінка якої свідчить про повне нехтування міжнародним правом і безпекою громадян держави НАТО. Румунія не прийме, щоб агресія Росії проти України загрожувала безпеці румунських громадян", - заявив Дан.
В.о. прем'єра Румунії Іліє Болоян висловився коротко: "Ситуація неприйнятна. Румунія має посилити свою оборону".
Київ: зміцнення ППО захищає і сусідів
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав, що інцидент підтвердив реальність загрози для всього регіону.
"Інцидент із вторгненням російського дрона в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаця вкотре довів, що російська агресія є реальною загрозою для Чорноморського регіону та всієї Європи", - заявив Сибіга.
Потрібні жорсткіші санкції та тиск на РФ, заявляє глава МЗС.
"Зміцнення протиповітряної оборони України - це також стратегічне завдання, щоб захистити не лише нашу країну, а й зменшити ризики для наших сусідів", - додав він.
Реакція ЄС та НАТО
Інцидент викликав хвилю заяв від союзників.
- НАТО: "Засуджуємо безрозсудність Росії. Продовжуватимемо зміцнювати оборону від усіх загроз, включно з дронами."
- Посол США в НАТО Вітакер: "Ми солідарні з нашим партнером по НАТО Румунією і засуджуємо безвідповідальне вторгнення на її територію. Ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО."
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Росія "перейшла ще одну червону лінію" і анонсувала підготовку 21-го пакета санкцій.
Нагадаємо, Міністерство оборони Румунії раніше підтвердило тип дрона, що влучив у будинок: ним виявився "Герань-2" - не "Шахед", як повідомляли спочатку. Румунська сторона оприлюднила технічні деталі після завершення первинного огляду уламків.
Як повідомляло РБК-Україна, це вже не перший подібний випадок на румунській території. 16 травня в селі Пардіна біля кордону з Україною знайшли нерозірваний некерований реактивний снаряд. Тоді до надзвичайної ситуації залучили саперів.