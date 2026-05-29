Росія перейшла чергову межу: як Україна та Європа реагують на удар "Шахеда" в Румунії

Вночі російський дрон влучив у житловий будинок у Галаці. НАТО, ЄС та союзники вже вимагають відповіді від Москви.

РБК-Україна зібрало реакції Румунії, НАТО та ЄС на цей інцидент.

Головне Вночі російський дрон "Герань-2" впав на дах десятиповерхівки в румунському Галаці - двоє поранених

Румунія скликала екстрене засідання ради оборони

Президент країни назвав це найсерйознішим інцидентом з початку війни

НАТО засудило атаку і пообіцяло захищати кожен сантиметр території альянсу

Фон дер Ляйен анонсувала 21-й пакет санкцій проти Росії

Сибіга пояснив, чому зміцнення ППО України захищає не лише українців

Румунія: "Неприйнятно"

Президент Румунії Нікушор Дан скликав екстрене засідання Вищої ради оборони і поговорив із генсеком НАТО Марком Рютте.

"Я рішуче засуджую це неприйнятне порушення суверенітету Румунії. Повна відповідальність лежить на Російській Федерації, поведінка якої свідчить про повне нехтування міжнародним правом і безпекою громадян держави НАТО. Румунія не прийме, щоб агресія Росії проти України загрожувала безпеці румунських громадян", - заявив Дан.

В.о. прем'єра Румунії Іліє Болоян висловився коротко: "Ситуація неприйнятна. Румунія має посилити свою оборону".

Київ: зміцнення ППО захищає і сусідів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав, що інцидент підтвердив реальність загрози для всього регіону.

"Інцидент із вторгненням російського дрона в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галаця вкотре довів, що російська агресія є реальною загрозою для Чорноморського регіону та всієї Європи", - заявив Сибіга.

Потрібні жорсткіші санкції та тиск на РФ, заявляє глава МЗС.

"Зміцнення протиповітряної оборони України - це також стратегічне завдання, щоб захистити не лише нашу країну, а й зменшити ризики для наших сусідів", - додав він.

Реакція ЄС та НАТО

Інцидент викликав хвилю заяв від союзників.