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США существенно сократят количество своих самолетов и кораблей для НАТО в Европе, - NYT

07:45 13.06.2026 Сб
2 мин
Как вывод войск США подрывает способность НАТО отслеживать субмарины РФ?
aimg Екатерина Коваль
Фото: Пентагон отказался предоставлять официальные комментарии (Getty Images)

США планируют существенно сократить количество самолетов и кораблей, выделенных для операций НАТО в Европе. Детали масштабного отступления переданы союзникам в письменном документе в начале июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NYT.

Что именно сокращают

Прежде всего речь идет об авиации: количество истребителей F-16 и F-15E сокращается со 150 до 100. Морская разведывательная авиация уменьшается с 26 до 15 единиц, а все восемь самолетов-заправщиков, ранее доступных для Европы, выводятся полностью.

Кроме авиации, США перераспределяют подводную лодку с крылатыми ракетами и авианосец вместе с сопровождающими кораблями на другие направления.

Также выводится одна из двух групп стратегических бомбардировщиков, предназначенных для обороны Европы. Пентагон отказался комментировать конкретные цифры.

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Почему это важно

Сокращение ограничит способность НАТО наносить дальнобойные удары, осуществлять морскую разведку и отслеживать подводные лодки России. Отступление, по информации издания, произойдет значительно быстрее, чем ожидали европейские партнеры.

Сокращение происходит на фоне нарастающей тревоги в Европе. В конце мая российский дрон впервые ударил по жилому дому в Румынии - на территории страны НАТО.

В Берлине Германия подтвердила выход из проекта совместного истребителя с Францией и Испанией. В Лондоне министр обороны Британии ушел в отставку из-за недостаточного финансирования армии.

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