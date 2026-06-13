США существенно сократят количество своих самолетов и кораблей для НАТО в Европе, - NYT

Что именно сокращают

Прежде всего речь идет об авиации: количество истребителей F-16 и F-15E сокращается со 150 до 100. Морская разведывательная авиация уменьшается с 26 до 15 единиц, а все восемь самолетов-заправщиков, ранее доступных для Европы, выводятся полностью.

Кроме авиации, США перераспределяют подводную лодку с крылатыми ракетами и авианосец вместе с сопровождающими кораблями на другие направления.

Также выводится одна из двух групп стратегических бомбардировщиков, предназначенных для обороны Европы. Пентагон отказался комментировать конкретные цифры.

Почему это важно

Сокращение ограничит способность НАТО наносить дальнобойные удары, осуществлять морскую разведку и отслеживать подводные лодки России. Отступление, по информации издания, произойдет значительно быстрее, чем ожидали европейские партнеры.