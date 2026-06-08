Найамбітніший винищувач Європи так і не злетів: Франція і Німеччина закрили спільний проект
Франція і Німеччина припиняють спільний проект Future Combat Air System (FCAS) - європейського винищувача шостого покоління. Канцлер Фрідріх Мерц і президент Еммануель Макрон дійшли висновку, що Dassault і Airbus не можуть досягти угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv.de.
Через що провалився проект
За даними джерел у німецькому уряді, суперечка йшла навколо розподілу ролей між компаніями. Dassault Aviation претендувала на непропорційно велику частку проекту і провідну роль у ньому.
Німеччина натомість очікувала, що Dassault дотримуватиметься чинних угод, за якими обидві компанії мають брати участь у рівних частках. Суперечки щодо розподілу відповідальності виникали неодноразово.
За оцінкою ntv.de, провал FCAS - це гірка політична поразка для Парижа і Берліна. Макрон роками наполягав на європейському суверенітеті та спільних оборонних проектах і був співініціатором програми.
Різні бойові потреби
Мерц нещодавно назвав ключовою проблемою те, що Франції потрібен інший винищувач, ніж німецьким збройним силам.
Парижу необхідний літак, здатний нести ядерну зброю, а також палубний літак для авіаносця у складі наступного покоління винищувачів. Німецьким збройним силам такі функції наразі не потрібні.
Німеччина запропонувала варіант впровадження FCAS з двома різними літаками. Франція цю пропозицію відхилила.
Нагадаємо, FCAS - спільний проект Франції, Німеччини та Іспанії вартістю понад 100 млрд євро. У ньому беруть участь Dassault Aviation, Airbus та Indra Sistemas.
За планами, новий винищувач разом з роєм безпілотників мав замінити французькі Rafale і німецько-іспанські Eurofighter. Перший випробувальний політ був запланований на 2028-2029 роки.