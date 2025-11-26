В США сталася стрілянина поблизу Білого дому: є загиблі, стрільця затримали

В США 26 листопада сталася стрілянина за кілька кварталів від Білого дому у Вашингтоні. Загинуло двоє військовослужбовців Національної гвардії США, стрільця важко поранили та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американські ЗМІ та секретаря Міністерства внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

За даними ЗМІ, стрілянина сталася за кілька кварталів від Білого дому. Резиденцію президента США заблокували згідно з протоколами безпеки. Також на режим "локдауну" перейшли кілька урядових установ поблизу місця інциденту. Федеральна служба авіації призупинила усі польоти

Невідомий відкрив вогонь та поранив двох солдатів Національної гвардії США. За даними ЗМІ, обидва поранених перебувають у критичному стані. Одному з військових куля влучила в голову.

Силами нацгвардії та поліції стрілець був "нейтралізований" - попередньо, його вдалося затримати. Поліція припускає, що нападник діяв не один та закликає покинути оточений район.

Секретар Крісті Ноем підтвердила стрілянину та поранення двох військових американської Нацгвардії.

"Будь ласка, приєднуйтесь до мене в молитві за двох бійців Національної гвардії, яких щойно поранили у Вашингтоні, округ Колумбія. Департамент співпрацює з місцевими правоохоронними органами для збору додаткової інформації", - написала вона.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував інцидент. Він повідомив, що нападника нібито було поранено під час затримання.

"Тварина, яка відкрила вогонь по двох гвардійцям Національної гвардії, залишивши обох у критичному стані та доставленими до різних лікарень, також важко поранена, але у будь-якому разі заплатить дуже високу ціну. Нехай Бог благословить нашу Велику Національну гвардію, а також усіх військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів. Це справді великі люди", - написав він у власній соцмережі.

Оновлено. Губернатор Західної Віргінії Патрік Моррісі повідомив, що обидва поранених нацгвардійці померли у лікарнях. До розслідування інциденту підключилося Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США.

Фото: соцмережі