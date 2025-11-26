В США произошла стрельба возле Белого дома: есть погибшие, стрелка задержали

В США 26 ноября произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Погибли двое военнослужащих Национальной гвардии США, стрелка тяжело ранили и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ и секретаря Министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

По данным СМИ, стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома. Резиденцию президента США заблокировали согласно протоколам безопасности. Также на режим "локдауна" перешли несколько правительственных учреждений вблизи места инцидента. Федеральная служба авиации приостановила все полеты

Неизвестный открыл огонь и ранил двух солдат Национальной гвардии США. По данным СМИ, оба раненых находятся в критическом состоянии. Одному из военных пуля попала в голову.

Силами нацгвардии и полиции стрелок был "нейтрализован" - предварительно, его удалось задержать. Полиция предполагает, что нападавший действовал не один и призывает покинуть оцепленный район.

Секретарь Кристи Ноэм подтвердила стрельбу и ранения двух военных американской Нацгвардии.

"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в молитве за двух бойцов Национальной гвардии, которых только что ранили в Вашингтоне, округ Колумбия. Департамент сотрудничает с местными правоохранительными органами для сбора дополнительной информации", - написала она.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент. Он сообщил, что нападавший якобы был ранен во время задержания.

"Животное, которое открыло огонь по двум гвардейцам Национальной гвардии, оставив обоих в критическом состоянии и доставленными в разные больницы, также тяжело ранено, но в любом случае заплатит очень высокую цену. Пусть Бог благословит нашу Великую Национальную гвардию, а также всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Это действительно великие люди", - написал он в собственной соцсети.

Обновлено. Губернатор Западной Виргинии Патрик Морриси сообщил, что оба раненых нацгвардейца умерли в больницах. К расследованию инцидента подключилось Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Фото: соцсети