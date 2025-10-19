ua en ru
Нд, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Попередили замах? В США виявили "снайперську точку" біля улюбленого аеропорту Трампа

США, Неділя 19 жовтня 2025 22:09
UA EN RU
Попередили замах? В США виявили "снайперську точку" біля улюбленого аеропорту Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Секретна служба США, яка охороняє президента Дональда Трампа, виявила підозрілу "снайперську точку", з якої є можливість бачити місце виходу глави держави з літака Air Force One.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Зазначається, що мисливський стенд виявили ввечері 16 жовтня біля міжнародного аеропорту Палм-Біч, штат Флорида. Федеральне бюро розслідувань проводить вивчення знахідки. Директор ФБР Кеш Патель заявив, що поки що неможливо пов'язати знайдений стенд з будь-якою особою.

"На місці події нікого не було знайдено. Відтоді ФБР взяло на себе керівництво розслідуванням, спрямувавши ресурси для збору всіх доказів з місця події та використовуючи наші можливості аналітики мобільних телефонів", - заявив він.

Начальник відділу комунікацій Секретної служби Ентоні Гульєльмі підтвердив, що його люди співпрацюють з ФБР та місцевою поліцією. Агенти виявили стенд під час чергової перевірки перед прибуттям Трампа у Палм-Біч.

"Хоча ми не можемо надати подробиці щодо конкретних предметів чи їхнього призначення, цей інцидент підкреслює важливість наших багаторівневих заходів безпеки", - сказав він.

Водночас джерело видання у правоохоронних органах повідомило, що місцева поліція з'ясувала терміни встановлення стенда. Схоже, що він з'явився там "місяці тому" та досі не привертав нічиєї уваги.

Замах на Трампа у 2024 році

Найвідоміший замах на Трампа стався у 2024 році під час його передвиборчої кампанії. Під час мітингу 13 липня 2024 року в місті Батлер у Трампа стріляли з напівавтоматичної гвинтівки.

Стрільцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Одна з його куль зачепила вухо Трампа, на трибуні за Трампом було вбито одного чоловіка, ще двоє осіб дістали поранення. Стрільця ліквідували вогнем у відповідь.

Другий імовірний замах стався 15 вересня 2024 року. Під час гри у гольф в клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (штат Флорида) поруч з майбутнім президентом пролунали постріли. Після цього правоохоронці затримали 58-річного жителя Гаваїв Райана Раута.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
Новини
У Парижі пограбували Лувр
У Парижі пограбували Лувр
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів