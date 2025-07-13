Замах на Трампа: розкрито помилки Секретної служби США

Секретна служба США припустилася низки помилок, які стали наслідком замаху на президента Сполучених Штатів Дональда Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, під час передвиборчої кампанії у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent .

Рахункова палата США підготувала звіт щодо провалу Секретної служби на прохання сенатора-республіканця від штату Айова Чака Грасслі. Він заявив, що замах на Трампа, скоєний 13 липня 2024 року, став наслідком низки невдалих рішень і бюрократичних зволікань.

Згідно зі звітом, Секретна служба не змогла вжити заходів безпеки, які могли б запобігти атаці.

Зазначено, що в агентстві були серйозні збої в комунікації, а також були відсутні конкретні інструкції для агентів під час передвиборчого мітингу.

"Провал Секретної служби 13 липня став кульмінацією багаторічної неефективної роботи і стався після того, як адміністрація Байдена відхилила запити про посилення заходів безпеки для захисту президента Трампа. Американці мають бути вдячні, що президент Трамп вижив того дня і зрештою був переобраний", - сказав Грасслі.

У доповіді також зазначено, що під час мітингу в багатьох співробітників Секретної служби були проблеми зі зв'язком на мобільних пристроях, що могло завадити ефективній комунікації.