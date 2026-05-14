США скасували плани з розгортання 4000 солдатів у Польщі

Як пише видання, під час слухань у Конгресі у вівторок, що були присвячені бюджетному плану армії - ані міністр армії Ден Дрісколл, ані заступник начальника штабу армії генерал Крістофер Ланеве - не згадали про скасування розгортання військ.

Однак інформація про зміни почала поширюватися вже вранці тоді ж дня серед самих солдатів. Зокрема, військові розсилали повідомлення друзям і близьким.

З огляду на публікацію, США мали перекинути до Польщі понад 4000 солдатів 2-ї бронетанкової бригади 1-ї кавалерської дивізії, а також техніку. Частина цих військ уже перебуває в Польщі, а техніка в дорозі. Однак судячи з публікації, повне розгортання було скасовано.

Defense News зазначає, що в середу представник армії підтвердив це рішення, але не надав подробиць і перенаправив усі питання до Міністерства оборони, яке так і не відповіло на запит про надання інформації.

"Наразі ми не можемо коментувати це", - заявила прес-служба Пентагону в електронному листі виданню Army Times.

Додамо, що йдеться не про відправлення нових військ, а про ротацію. Наразі в Польщі дислоковано 10 тисяч американських військових і бригада "Блек Джек" (та сама, про яку йшлося вище) мала бути розгорнута на 9 місяців.

Також варто додати, що скасування розгортання відбулося на тлі дефіциту бюджету армії США.