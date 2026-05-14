США отменили планы по развертыванию 4000 солдат в Польше

00:01 14.05.2026 Чт
2 мин
Для чего планировалось отправить американские войска в Польшу?
aimg Эдуард Ткач
Фото: американские войска должны были быть в Польше 9 месяцев (Getty Images)

Армия США отменила планы по развертыванию в Польше более 4000 и соответствующей техники.

Как пишет издание, в ходе слушаний в Конгрессе во вторник, которые были посвящены бюджетному плану армии - ни министр армии Дэн Дрисколл, ни заместитель начальника штаба армии генерал Кристофер Ланеве - не упомянули об отмене развертывания войск.

Однако информация об изменениях начала распространяться уже окном утром тогда же дня среди самих солдат. В частности, военные рассылали сообщения друзьям и близким.

Исходя из публикации, США должны были перебросить в Польшу более 4000 солдат 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерский дивизии, а также технику. Часть этих войск уже находится в Польше, а техника в пути. Однако судя по публикации, полное развертывания было отменено.

Defense News отмечает, что в среду представитель армии подтвердил это решение, но не предоставил подробностей и перенаправил все вопросы в Министерство обороны, которое так и не ответило на запрос о предоставлении информации.

"В настоящее время мы не можем комментировать это", - заявила пресс-служба Пентагона в электронном письме изданию Army Times.

Добавим, что речь идет не об отправке новый войск, а про ротацию. На данный момент в Польше дислоцированы 10 тысяч американских военных и бригада "Блэк Джек" (та самая, о которой речь шла выше) должна была быть развернута на 9 месяцев.

Также стоит добавить, что отмена развертывания произошла на фоне дефицита бюджета армии США.

США сокращают войска в Европе

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что США выведут из Германии своих военных. Позже в Пентагоне уточнили, что планируют вывести 5000 солдат, однако Трамп позже сказал, что вывод будет более масштабным.

По данным Bloomberg, в Европе уже прогнозируют новые решения Трампа по поводу американских войск в Европе. Среди возможных сценариев рассматривается сокращение контингента в Италии и Испании.

К слову, Польша после анонса вывода войск США из Германии заявила о готовности принять американские войска у себя.

