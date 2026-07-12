США розпочали третій раунд ударів по Ірану через атаку на контейнеровоз

У ніч проти 12 липня США знову відновили удари по Ірану після того, як іранська сторона вдарила по одному з суден в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

"Сьогодні о 19:15 за східним часом сили CENTCOM розпочали третій раунд ударів по Ірану цього тижня після того, як сили КВІР здійснили відкритий напад на контейнеровоз M/V GFS Galaxy під кіпрським прапором, який проходив через Ормузьку протоку", - йдеться у заяві.

Згідно з публікацією, один член цивільного екіпажу зник безвісти, а судно не може продовжити шлях через пожежу на борту та значні пошкодження машинного відділення.

У CENTCOM наголосили, що Ірану було надано ще одну можливість продемонструвати дотримання Меморандуму про взаєморозуміння після того, як країна була притягнута до відповідальності за попередні атаки на комерційні судна. Проте зараз Тегеран знову зазнав невдачі.

"У відповідь Сполучені Штати завдають Ірану серйозного удару, продовжуючи послаблювати його здатність атакувати цивільних моряків і комерційні судна, які вільно проходять через протоку. Удари завдаються за вказівкою головнокомандувача", - резюмували у командуванні.

Що ще відомо

Міністр війни США Піт Гегсет зробив репост посту CENTCOM і написав, що: "Іран зробив невірний вибір. Тепер йому доводиться за це розплачуватися".

Тим часом журналіст Axios Барак Равід, пославшись на неназваного чиновника США, пише, що цілями нових ударів стали: