США очікують на повне відкриття Ормузької протоки після переговорів з Іраном, - ЗМІ

США та Іран погодилися продовжити переговори, попри нещодавнє загострення ситуації в Ормузькій протоці. Сполучені Штати прагнуть отримати від Тегерана публічні гарантії безпечного транзиту суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Що відомо про новий раунд переговорів

За інформацією видання, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі вже прибув до Оману в суботу, 11 липня. Посередники з Оману, Катару та Пакистану наразі намагаються організувати чотиристоронній телефонний дзвінок, поки очільник іранського МЗС перебуває в Маскаті.

За даними ЗМІ, американську делегацію на переговорах мають очолити віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, а також Джаред Кушнер і Стів Віткофф.

Проте іранська сторона заявляє, що зустріч не відбудеться, доки Вашингтон "не відступить зі своїх позицій". При цьому американські посадовці зазначають, що контакти останніх днів були продуктивними.

Водночас президент США Дональд Трамп підтвердив готовність Вашингтона до діалогу, але висунув жорстку умову.

"Ісламська Республіка Іран попросила нас продовжити "переговори". Ми погодилися на це, але Сполучені Штати недвозначно заявили їм, що режим припинення вогню ЗАКІНЧЕНИЙ!" - написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Чому ситуація в Ормузькій протоці загострилася

Цього тижня три комерційні танкери Катару та Саудівської Аравії потрапили під обстріл в Ормузькій протоці. У відповідь США відкликали ліцензію на продаж іранської сирої нафти та завдали авіаударів по об'єктах в Ірані, внаслідок чого загинули щонайменше 17 людей.

Тегеран відповів ударами по американських військових базах у Перській затоці.

Американська сторона вимагає від Ірану відкрити протоку, через яку до війни транспортували п'яту частину світових поставок нафти, без жодної плати за проїзд. Конфлікт уже спричинив стрімке зростання світових цін на нафту.

Ситуацію ускладнює і те, що новий верховний лідер Ірану, аятола Моджтаба Хаменеї, у суботу знову пригрозив помстою за вбивство свого батька, яке сталося 28 лютого під час авіаударів США та Ізраїлю.

Раніше Трамп уже наказав військовим підготувати тисячі ракет на випадок, якщо Іран спробує вчинити на нього замах.