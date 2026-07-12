США начали третий раунд ударов по Ирану из-за атаки на контейнеровоз

В ночь на 12 июля США вновь возобновили удары по Ирану после того, как иранская сторона ударила по одному из суден в Ормузском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

"Сегодня в 19:15 по восточному времени силы CENTCOM начали третий раунд ударов по Ирану на этой неделе после того, как силы КСИР совершили открытое нападение на контейнеровоз M/V GFS Galaxy под кипрским флагом, проходивший через Ормузский пролив", - говорится в заявлении.

Согласно публикации, один член гражданского экипажа пропал без вести, а судно не может продолжить путь из-за пожара на борту и значительных повреждений машинного отделения.

В CENTCOM подчеркнули, что Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать соблюдение Меморандума о взаимопонимании после того, как страна была привлечена к ответственности за предыдущие атаки на коммерческие суда. Однако сейчас Тегеран вновь потерпел неудачу.

"В ответ Соединенные Штаты наносят Ирану серьезный удар, продолжая ослаблять его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через пролив. Удары наносятся по указанию главнокомандующего", - резюмировали в командовании.

Что еще известно

Министр войны США Пит Хегсет сделал репоcт поста CENTCOM и написал, что: "Иран сделал неверный выбор. Теперь ему приходится за это расплачиваться".

Тем временем журналист Axios Барак Равид сославшись на неназванного чиновника США, пишет, что целями новых ударов стали: