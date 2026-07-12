США начали третий раунд ударов по Ирану из-за атаки на контейнеровоз
В ночь на 12 июля США вновь возобновили удары по Ирану после того, как иранская сторона ударила по одному из суден в Ормузском проливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.
"Сегодня в 19:15 по восточному времени силы CENTCOM начали третий раунд ударов по Ирану на этой неделе после того, как силы КСИР совершили открытое нападение на контейнеровоз M/V GFS Galaxy под кипрским флагом, проходивший через Ормузский пролив", - говорится в заявлении.
Согласно публикации, один член гражданского экипажа пропал без вести, а судно не может продолжить путь из-за пожара на борту и значительных повреждений машинного отделения.
В CENTCOM подчеркнули, что Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать соблюдение Меморандума о взаимопонимании после того, как страна была привлечена к ответственности за предыдущие атаки на коммерческие суда. Однако сейчас Тегеран вновь потерпел неудачу.
"В ответ Соединенные Штаты наносят Ирану серьезный удар, продолжая ослаблять его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через пролив. Удары наносятся по указанию главнокомандующего", - резюмировали в командовании.
Что еще известно
Министр войны США Пит Хегсет сделал репоcт поста CENTCOM и написал, что: "Иран сделал неверный выбор. Теперь ему приходится за это расплачиваться".
Тем временем журналист Axios Барак Равид сославшись на неназванного чиновника США, пишет, что целями новых ударов стали:
- радары воздушного наблюдения;
- объекты хранения ракет и дронов;
- пусковые установки ракет и дронов;
- радары морского наблюдения;
- пусковые установки зенитных ракет.
Что предшествовало
Напомним, этой ночью Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива. Это произошло после того, как судно, по версии Тегерана, пыталось пройти пролив по несанкционированныму маршруту. В итоге Иран нанес удары, чем остановил судно.
Отметим, что ранее на этой неделе Тегеран уже атаковал три торговых судна. После этого было две ночи, когда США нанесли авиаудары по Ирану. Позже взаимные атаки прекратились, но по словам президента США Дональда Трампа, режим перемирия закончился.
В СМИ на днях писали, что Вашингтон требует от Тегерана публично заявить, что пролив открыт. Кроме того, стороны согласились продолжить переговоры.
Но также важно упомянуть материал Axios, где говорилось, что в Белом доме готовятся к многодневному или многонедельному обмену ударами между США и Ираном из-за Ормузского пролива.