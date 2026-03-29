США розгортають новітні F-35A в Японії: нове посилення біля кордонів РФ та КНДР

США перейшли до рішучих дій у зміцненні "східного флангу". Розгортання винищувачів п’ятого покоління F-35A в Японії - це пряма відповідь на агресивну риторику диктаторських режимів РФ та КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в Defence‑Blog .

Так, 28 березня 2026 року на стратегічну авіабазу Місава прибули перші винищувачі п’ятого покоління F-35A Lightning II. За задумом президетта США Дональда Трампа, це докорінно змінить правила гри в Азії. Тепер небо над регіоном контролюватимуть "літаючі комп’ютери", здатні діяти непомітно для ворожих радарів.

Дійсно, це розгортання є частиною плану Пентагону з посилення обороноздатності союзників у безпосередній близькості до кордонів Росії та Північної Кореї.

Чому ці літаки змінюють баланс сил у регіоні

Стелс-можливості: F-35A здатний проникати крізь найщільніші зони ППО противника, залишаючись непоміченим для радарів. Інформаційна перевага: завдяки інтегрованим сенсорам, винищувач діє як координаційний центр, що об'єднує дані з супутників, кораблів та наземних систем у реальному часі. Стримування агресії: база Місава розташована у стратегічно важливому районі, що дозволяє оперативно контролювати повітряний простір поблизу територій РФ та Пхеньяна.

Новітні стелс-літаки F-35A замінили застарілі авіаційні платформи, які десятиліттями базувалися на півночі Японії.

Командир 35-го авіакрила, полковник Пол Девідсон, підкреслив, що поява F-35 на півночі Японії є ключовим елементом американського стримування в Азії. За його словами, розгортання цих літаків гарантує підвищену безпеку для союзників і демонструє непохитну відданість США принципам вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

В свою чергу військові аналітики пов’язують цей крок із посиленням військової співпраці між Москвою та Пхеньяном, а також частими провокаціями в Японському морі. США фактично створюють технологічний розрив, на який противникам зараз немає чим відповісти.

Спільний фронт із Японією

Особливістю цього розгортання є повна інтеграція з японськими силами самооборони, які також активно переходять на F-35. Це дозволяє створювати єдину мережу управління боєм, де американські та японські пілоти можуть діяти як один злагоджений механізм, використовуючи спільну інфраструктуру та логістику.