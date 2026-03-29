ua en ru
Вс, 29 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США разворачивают новейшие F-35A в Японии: новое усиление у границ РФ и КНДР

06:57 29.03.2026 Вс
2 мин
США продолжают наращивать свою военную мощь на ключевых направлениях
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: истребитель пятого поколения F-35A (Getty Images)

США перешли к решительным действиям в укреплении "восточного фланга". Развертывание истребителей пятого поколения F-35A в Японии - это прямой ответ на агрессивную риторику диктаторских режимов РФ и КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Defence-Blog.

Так, 28 марта 2026 года на стратегическую авиабазу Мисава прибыли первые истребители пятого поколения F-35A Lightning II. По замыслу президетта США Дональда Трампа, это в корне изменит правила игры в Азии. Теперь небо над регионом будут контролировать "летающие компьютеры", способные действовать незаметно для вражеских радаров.

Действительно, это развертывание является частью плана Пентагона по усилению обороноспособности союзников в непосредственной близости к границам России и Северной Кореи.

Почему эти самолеты меняют баланс сил в регионе

  1. Стелс-возможности: F-35A способен проникать сквозь самые плотные зоны ПВО противника, оставаясь незамеченным для радаров.
  2. Информационное преимущество: благодаря интегрированным сенсорам, истребитель действует как координационный центр, объединяющий данные со спутников, кораблей и наземных систем в реальном времени.
  3. Сдерживание агрессии: база Мисава расположена в стратегически важном районе, что позволяет оперативно контролировать воздушное пространство вблизи территорий РФ и Пхеньяна.

Новейшие стелс-самолеты F-35A заменили устаревшие авиационные платформы, которые десятилетиями базировались на севере Японии.

Командир 35-го авиакрыла, полковник Пол Дэвидсон, подчеркнул, что появление F-35 на севере Японии является ключевым элементом американского сдерживания в Азии. По его словам, развертывание этих самолетов гарантирует повышенную безопасность для союзников и демонстрирует непоколебимую приверженность США принципам свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

В свою очередь военные аналитики связывают этот шаг с усилением военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, а также частыми провокациями в Японском море. США фактически создают технологический разрыв, на который противникам сейчас нечем ответить.

Общий фронт с Японией

Особенностью этого развертывания является полная интеграция с японскими силами самообороны, которые также активно переходят на F-35. Это позволяет создавать единую сеть управления боем, где американские и японские пилоты могут действовать как один слаженный механизм, используя общую инфраструктуру и логистику.

Напомним,президент США Дональд Трамп хочет привлечь Японию к участию в военном конфликте против Ирана на фоне отсутствия должной поддержки со стороны европейских союзников.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон еще не готов заканчивать операцию в Иране, но сделает это в ближайшем будущем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Япония Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
Новости
В The Telegraph объяснили, почему Украина до сих пор не вступила в НАТО
Аналитика
