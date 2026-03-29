США разворачивают новейшие F-35A в Японии: новое усиление у границ РФ и КНДР
США перешли к решительным действиям в укреплении "восточного фланга". Развертывание истребителей пятого поколения F-35A в Японии - это прямой ответ на агрессивную риторику диктаторских режимов РФ и КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Defence-Blog.
Так, 28 марта 2026 года на стратегическую авиабазу Мисава прибыли первые истребители пятого поколения F-35A Lightning II. По замыслу президетта США Дональда Трампа, это в корне изменит правила игры в Азии. Теперь небо над регионом будут контролировать "летающие компьютеры", способные действовать незаметно для вражеских радаров.
Действительно, это развертывание является частью плана Пентагона по усилению обороноспособности союзников в непосредственной близости к границам России и Северной Кореи.
Почему эти самолеты меняют баланс сил в регионе
- Стелс-возможности: F-35A способен проникать сквозь самые плотные зоны ПВО противника, оставаясь незамеченным для радаров.
- Информационное преимущество: благодаря интегрированным сенсорам, истребитель действует как координационный центр, объединяющий данные со спутников, кораблей и наземных систем в реальном времени.
- Сдерживание агрессии: база Мисава расположена в стратегически важном районе, что позволяет оперативно контролировать воздушное пространство вблизи территорий РФ и Пхеньяна.
Новейшие стелс-самолеты F-35A заменили устаревшие авиационные платформы, которые десятилетиями базировались на севере Японии.
Командир 35-го авиакрыла, полковник Пол Дэвидсон, подчеркнул, что появление F-35 на севере Японии является ключевым элементом американского сдерживания в Азии. По его словам, развертывание этих самолетов гарантирует повышенную безопасность для союзников и демонстрирует непоколебимую приверженность США принципам свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
В свою очередь военные аналитики связывают этот шаг с усилением военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, а также частыми провокациями в Японском море. США фактически создают технологический разрыв, на который противникам сейчас нечем ответить.
Общий фронт с Японией
Особенностью этого развертывания является полная интеграция с японскими силами самообороны, которые также активно переходят на F-35. Это позволяет создавать единую сеть управления боем, где американские и японские пилоты могут действовать как один слаженный механизм, используя общую инфраструктуру и логистику.
Напомним,президент США Дональд Трамп хочет привлечь Японию к участию в военном конфликте против Ирана на фоне отсутствия должной поддержки со стороны европейских союзников.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон еще не готов заканчивать операцию в Иране, но сделает это в ближайшем будущем.