В США розглядають "корейський сценарій" для припинення війни в Україні, - ЗМІ

США серед інших варіантів припинення війни в Україні розглядають реалізацію так званого "корейського сценарію". Країна буде розділена по лінії зіткнення, як це сталося з Південною та Північною Кореями за підсумками війни у 1950-1953 роках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку журналіста Девіда Ігнатіуса для американського видання The Washington Post.
Ігнатіус із посиланням на власні джерела серед американських, українських та європейських чиновників пише, що попри жорстку та не дуже адекватну риторику президента США Дональда Трампа, мирна угода щодо припинення війни в Україні, схоже, може бути укладена.
При цьому мир в Україні буде виглядати наступним чином: це буде "суверенна держава, кордони якої захищені міжнародними гарантіями безпеки, яка є частиною Європейського Союзу та відбудовує свою економіку завдяки великим інвестиціям зі Сполучених Штатів та Європи".
Ігнатіус зазначає, що Трамп може зіпсувати ситуацію, натиснувши на президента України Володимира Зеленського так сильно, що Зеленський та його європейські союзники вирішать продовжити війну попри її жахливу ціну. Тим паче, що зараз Європа роздратована новою "Стратегією національної безпеки" США: це ускладнило переговори.
"Така неупередженість між другом і ворогом не має сенсу ні стратегічно, ні морально, і це справді турбує Європу", - підкреслив журналіст.
Ігнатіус підтвердив, що в рамках мирної угоди розглядаються три документи - власне мирний план, гарантії безпеки та план економічного відновлення України. Він навів деякі можливі пункти угоди та нюанси пропонованих мирних домовленостей:
Журналіст додає, що Трампу доведеться укласти в Україні "розумну угоду", яка буде довготривалою. Інакше війна не просто відновиться, а стане ще сильнішою. Найбільша помилка, яку він зараз може зробити - наполягати на "це або зараз, або ніколи".
"Замість того щоб намагатися змусити Зеленського укласти угоду, переговорники Трампа повинні співпрацювати з європейськими союзниками, щоб створити пакет гарантій безпеки та економічних стимулів, який буде достатньо привабливим, щоб українці були готові проковтнути гірку пігулку відмови від частини Донецька, яку Росія не змогла захопити. В іншому випадку українці продовжуватимуть боротьбу", - резюмував Ігнатіус.
Нагадаємо, що Україна спільно зі США та європейськими партнерами веде обговорення одразу трьох ключових документів, пов'язаних із формуванням мирного плану: рамкової угоди, пакету гарантій безпеки та окремого документа, що визначає базові принципи післявоєнного відновлення.
Хоча обговорення можливих параметрів майбутньої угоди про припинення війни триває, проте позиції ключових сторін все ще істотно розходяться. За оцінками європейських структур, це може затягнути мирний процес на місяці.
Відношення Києва до "кремлівських хотєлок" продемонстрував постпред України при ООН Андрій Мельник - під час засідання РБ ООН він заявив, що Росія отримає "дірку від бублика", а не Україну.
А європейські країни категорично відкидають заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна нібито "програє війну", а Росія "має перевагу на полі бою". За даними військових США, ЄС та України, зараз немає жодних значних змін на фронті та ознак, що РФ може досягти прогресу.