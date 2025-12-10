В США рассматривают "корейский сценарий" для прекращения войны в Украине, - СМИ

Игнатиус со ссылкой на собственные источники среди американских, украинских и европейских чиновников пишет, что несмотря на жесткую и не очень адекватную риторику президента США Дональда Трампа, мирное соглашение о прекращении войны в Украине, похоже, может быть заключено.

При этом мир в Украине будет выглядеть следующим образом: это будет "суверенное государство, границы которого защищены международными гарантиями безопасности, которое является частью Европейского Союза и восстанавливает свою экономику благодаря большим инвестициям из Соединенных Штатов и Европы".

Игнатиус отмечает, что Трамп может испортить ситуацию, нажав на президента Украины Владимира Зеленского так сильно, что Зеленский и его европейские союзники решат продолжить войну, несмотря на ее ужасную цену. Тем более, что сейчас Европа раздражена новой "Стратегией национальной безопасности" США: это усложнило переговоры.

"Такая беспристрастность между другом и врагом не имеет смысла ни стратегически, ни морально, и это действительно беспокоит Европу", - подчеркнул журналист.

Мирное соглашение: детали

Игнатиус подтвердил, что в рамках мирного соглашения рассматриваются три документа - собственно мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления Украины. Он привел некоторые возможные пункты соглашения и нюансы предлагаемых мирных договоренностей:

Украина станет членом ЕС в 2027 году . Администрация США считает, что преодолеет сопротивление крупнейшего оппонента вступления Украины в Европейский Союз - Венгрии. Игнатиус отметил, что учитывая уровень ненависти российского диктатора Владимира Путина к Украине и ее европейской интеграции, это выглядит победой.

Кроме непосредственно Вооруженных сил Украины в размере 800 тысяч солдат, Украина будет иметь дополнения - Национальную гвардию и другие силы поддержки. При этом Украина категорически отказывается конституционно ограничить армию.

Журналист добавляет, что Трампу придется заключить в Украине "разумную сделку", которая будет долговременной. Иначе война не просто возобновится, а станет еще сильнее. Самая большая ошибка, которую он сейчас может сделать - настаивать на "это или сейчас, или никогда".

"Вместо того чтобы пытаться заставить Зеленского заключить сделку, переговорщики Трампа должны сотрудничать с европейскими союзниками, чтобы создать пакет гарантий безопасности и экономических стимулов, который будет достаточно привлекательным, чтобы украинцы были готовы проглотить горькую пилюлю отказа от части Донецка, которую Россия не смогла захватить. В противном случае украинцы будут продолжать борьбу", - резюмировал Игнатиус.