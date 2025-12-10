В Європі відкидають заяви Трампа про "перевагу Росії на полі бою", - CNN

Європейські країни категорично відкидають заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна нібито "програє війну", а Росія "має перевагу на полі бою". Немає жодних значних змін на фронті та ознак, що РФ може досягти прогресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Оцінки, які мають військові в Європі та США, не демонструють значних змін на полі бою та жодних ознак того, що російські війська будуть здатні швидко досягти якихось успіхів у майбутньому. Поточна картина неоднозначна: так, РФ наближається до ключових українських ліній постачання, проте темпи дуже повільні, а втрати - величезні.

"Росіяни просуваються, але це не є фундаментальною зміною порівняно з тим, що відбувалося протягом останніх кількох місяців", - сказав виданню український військовий чиновник.

В Європі дуже скептично сприйняли заяви Трампа, нагадавши, що за останній рік Росія отримала менше ніж 1% території України. Тому називати це перевагою дуже складно.

Песимізм Трампа змушує європейських чиновників замислитися над тим, що американський президент хоче таким чином перекласти на Україну відповідальність за "зрив переговорів". При цьому його заяви різко контрастують із тим, що Трамп заявляв два місяці тому - що Україна за підтримки США та ЄС здатна перемогти у війні.