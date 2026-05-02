США розглядають ідею військової операції на Кубі, - Politico

За словами джерел видання, США можуть почекати з повною зміною влади на Кубі, проте деяким високопоставленим чиновникам все ж доведеться піти у відставку.

Ще один співрозмовник сказав, що адміністрація Трампа розглядає варіанти застосування "кінетичної сили", тобто - військові варіанти, щоб повалити уряд.

Це відбувається на тлі того, як політично впливова кубіно-американська громада Флориди чинить тиск на Трампа з метою повного повалення комуністичного керівництва Куби, в той час як адміністрація Трампа, судячи з усього, готова погодиться на менше.

Джерело каже, що наразі Вашингтон, як і раніше, робить основний акцент на дипломатію і переконання режиму внести різні зміни, особливо в економічній сфері.

Politico додало, що президент США Дональд Трамп та інші представники адміністрації підкреслювали, що наразі їх може влаштувати будь-яка домовленість про економічні реформи.