Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США рассматривают идею военной операции на Кубе, - Politico

19:43 02.05.2026 Сб
2 мин
На что делает упор администрация Трампа?
aimg Эдуард Ткач
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант военной операции на Кубе, чтобы свергнуть правительство. При этом Вашингтон все еще предпочитает дипломатию.

По словам источников издания, США могут подождать с полной сменой власти на Кубе, однако некоторым высокопоставленным чиновникам все же придется уйти в отставку.

Еще один собеседник сказал, что администрация Трампа рассматривает варианты применения "кинетической силы", то есть - военные варианты, чтобы свергнуть правительство.

Это происходит на фоне того, как политически влиятельная кубино-американская община Флориды оказывает давление на Трампа с целью полного свержения коммунистического руководства Кубы, в то время как администрация Трампа, судя по всему, готова согласится на меньшее.

Источник говорит, что на данный момент Вашингтон по-прежнему делает основной упор на дипломатию и убеждение режима внести различные изменения, особенно в экономической сфере.

Politico добавило, что президент США Дональд Трамп и другие представители администрации подчеркивали, что на данный момент их может устроить какая-либо договоренность об экономических реформах.

Трамп намерен захватить Кубу

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может в ближайшие время достичь сделки с Кубой или же принять другие решения в отношении острова.

Уже вчера, 1 мая, Трамп заявил, что США намерены взять под контроль Кубу "почти немедленно". По его словам, на обратном пути из Ирана один из авианосцев США может приблизиться к острову, после чего люди скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся".

Также мы писали, что Трамп вчера ввел санкции против высокопоставленных кубинских чиновников. Однако их список неизвестен.

