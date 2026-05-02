США рассматривают идею военной операции на Кубе, - Politico

Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант военной операции на Кубе, чтобы свергнуть правительство. При этом Вашингтон все еще предпочитает дипломатию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам источников издания, США могут подождать с полной сменой власти на Кубе, однако некоторым высокопоставленным чиновникам все же придется уйти в отставку.

Еще один собеседник сказал, что администрация Трампа рассматривает варианты применения "кинетической силы", то есть - военные варианты, чтобы свергнуть правительство.

Это происходит на фоне того, как политически влиятельная кубино-американская община Флориды оказывает давление на Трампа с целью полного свержения коммунистического руководства Кубы, в то время как администрация Трампа, судя по всему, готова согласится на меньшее.

Источник говорит, что на данный момент Вашингтон по-прежнему делает основной упор на дипломатию и убеждение режима внести различные изменения, особенно в экономической сфере.

Politico добавило, что президент США Дональд Трамп и другие представители администрации подчеркивали, что на данный момент их может устроить какая-либо договоренность об экономических реформах.