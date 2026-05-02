ua en ru
Сб, 02 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США рассматривают идею военной операции на Кубе, - Politico

19:43 02.05.2026 Сб
2 мин
На что делает упор администрация Трампа?
aimg Эдуард Ткач
США рассматривают идею военной операции на Кубе, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант военной операции на Кубе, чтобы свергнуть правительство. При этом Вашингтон все еще предпочитает дипломатию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам источников издания, США могут подождать с полной сменой власти на Кубе, однако некоторым высокопоставленным чиновникам все же придется уйти в отставку.

Еще один собеседник сказал, что администрация Трампа рассматривает варианты применения "кинетической силы", то есть - военные варианты, чтобы свергнуть правительство.

Это происходит на фоне того, как политически влиятельная кубино-американская община Флориды оказывает давление на Трампа с целью полного свержения коммунистического руководства Кубы, в то время как администрация Трампа, судя по всему, готова согласится на меньшее.

Источник говорит, что на данный момент Вашингтон по-прежнему делает основной упор на дипломатию и убеждение режима внести различные изменения, особенно в экономической сфере.

Politico добавило, что президент США Дональд Трамп и другие представители администрации подчеркивали, что на данный момент их может устроить какая-либо договоренность об экономических реформах.

Трамп намерен захватить Кубу

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может в ближайшие время достичь сделки с Кубой или же принять другие решения в отношении острова.

Уже вчера, 1 мая, Трамп заявил, что США намерены взять под контроль Кубу "почти немедленно". По его словам, на обратном пути из Ирана один из авианосцев США может приблизиться к острову, после чего люди скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся".

Также мы писали, что Трамп вчера ввел санкции против высокопоставленных кубинских чиновников. Однако их список неизвестен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Куба Дональд Трамп
