США рассматривают идею военной операции на Кубе, - Politico
Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант военной операции на Кубе, чтобы свергнуть правительство. При этом Вашингтон все еще предпочитает дипломатию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам источников издания, США могут подождать с полной сменой власти на Кубе, однако некоторым высокопоставленным чиновникам все же придется уйти в отставку.
Еще один собеседник сказал, что администрация Трампа рассматривает варианты применения "кинетической силы", то есть - военные варианты, чтобы свергнуть правительство.
Это происходит на фоне того, как политически влиятельная кубино-американская община Флориды оказывает давление на Трампа с целью полного свержения коммунистического руководства Кубы, в то время как администрация Трампа, судя по всему, готова согласится на меньшее.
Источник говорит, что на данный момент Вашингтон по-прежнему делает основной упор на дипломатию и убеждение режима внести различные изменения, особенно в экономической сфере.
Politico добавило, что президент США Дональд Трамп и другие представители администрации подчеркивали, что на данный момент их может устроить какая-либо договоренность об экономических реформах.
Трамп намерен захватить Кубу
Напомним, в марте президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может в ближайшие время достичь сделки с Кубой или же принять другие решения в отношении острова.
Уже вчера, 1 мая, Трамп заявил, что США намерены взять под контроль Кубу "почти немедленно". По его словам, на обратном пути из Ирана один из авианосцев США может приблизиться к острову, после чего люди скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся".
Также мы писали, что Трамп вчера ввел санкции против высокопоставленных кубинских чиновников. Однако их список неизвестен.