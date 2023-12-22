США радять Ізраїлю змінити характер операції в Секторі Газа

Очільник американської дипломатії зазначив, що конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом має перейти у фазу меншої інтенсивності для збереження життів цивільних людей у Секторі Газа.

"Ми очікуємо і хочемо побачити перехід до більш цілеспрямованих операцій, з меншою кількістю сил, які дійсно зосереджені на боротьбі з керівництвом ХАМАСу, мережею тунелів і деякими іншими критично важливими речами", - сказав Блінкен.

Держсекретар США додав, що зменшення інтенсивності ізраїльських операцій призведе до зменшення шкоди, завданої цивільному населенню.

Водночас, продовжує Bloomberg, офіційні особи США принаймні публічно не прагнуть вказувати Ізраїлю, що йому робити. Днями міністр оборони США Ллойд Остін на пресбрифінгу заявив, що США не будуть "диктувати терміни або умови" Ізраїлю, але можуть надати поради щодо контртерористичних операцій і переходу до "більш хірургічних операцій".

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, перебуваючи поруч із Остіном, сказав, що як тільки військові країни досягнуть своїх цілей у даному районі Газа, "ми зможемо поступово перейти до наступного етапу і почати працювати над поверненням місцевого населення".

За даними підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Газа загинуло близько 19 500 палестинців.

Війна на Близькому Сході

Бойовики палестинського руху ХАМАС 7 жовтня вторглися на територію Ізраїлю. Під час атаки вони убивали, викрадали і катували військових та мирних людей, а також обстрілювали ракетами ключові міста країни. У відповідь Тель-Авів оголосив про початок масштабної наземної військової операції у Секторі Газа.

Наприкінці листопада Ізраїль підписав із ХАМАСом угоду про припинення вогню і звільнення заручників. Перемир'я тривало до 1 грудня, але було зірване через обстріл бойовиками території країни.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям перемир'я строком на тиждень. Тель-Авів пропонує звільнити 40 осіб, серед яких жінки і діти, а також літні чоловіки, що потребують термінової медичної допомоги. Однак керівництво ХАМАС відхилило цю пропозицію.

Тим часом Ізраїль віддав наказ про евакуацію територій головного міста Хан-Юніс на півдні Сектора Газа. Тель-Авів буде поступово переходити до наступної фази операцій у регіоні.

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