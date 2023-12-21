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Ізраїль оголосив чергову евакуацію на півдні Сектора Газа, - ООН

Ізраїль, Четвер 21 грудня 2023 07:37
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Ізраїль оголосив чергову евакуацію на півдні Сектора Газа, - ООН Фото: Тель-Авів оголосив евакуацію міста Хан-Юніс (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїль віддав наказ про евакуацію територій головного міста Хан-Юніс на півдні Сектора Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA).

Зазначається, що Тель-Авів оприлюднив мапи, на яких позначені нові райони, що охоплюють близько 20 відсотків міста Хан-Юніс, які підлягають евакуації.

За даними Управління ООН, до початку бойових дій у цьому районі проживало понад 110 тисяч осіб.

У цьому районі також розташовані 32 притулки, в яких перебувало понад 140 тисяч внутрішньо переміщених осіб, переважна більшість з яких раніше були переселенцями з півночі.

Інструкції, що супроводжують карту, закликають мешканців негайно переїжджати до притулків на південь від Хан-Юніса, зокрема, в районах Аш-Шабура, Тель-ас-Султан і Аз-Захур у провінції Рафах. Масштаби переміщення внаслідок наказу про евакуацію не вказані.

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) у середу, 20 грудня, повідомила про проведення наземних, повітряних і морських операцій проти десятків терористів і терористичної інфраструктури на військових командних та контрольних пунктах в Хан-Юнісі.

Війна на Близькому Сході

Бойовики палестинського руху ХАМАС 7 жовтня вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали, викрадали і катували військових і мирних людей, а також обстрілювали ракетами міста країни. У відповідь Тель-Авів оголосив про початок у Секторі Газа наземної операції "Залізні мечі".

Ізраїль планує вести війну з ХАМАС доти, доки угрупування бойовиків не буде знищене повністю. Лише такий сценарій буде перемогою для Тель-Авіва.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям перемир'я строком на тиждень, щоб звільнити заручників. Однак командування ХАМАСу відхилило цю пропозицію.

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евакуація Ізраїль Сектор Газа
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