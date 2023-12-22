США советуют Израилю изменить характер операции против ХАМАС

Глава американской дипломатии отметил, что конфликт между Израилем и ХАМАСом должен перейти в фазу меньшей интенсивности для сохранения жизней гражданских людей в Секторе Газа.

"Мы ожидаем и хотим увидеть переход к более целенаправленным операциям, с меньшим количеством сил, которые действительно сосредоточены на борьбе с руководством ХАМАСа, сетью тоннелей и некоторыми другими критически важными вещами", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США добавил, что уменьшение интенсивности израильских операций приведет к уменьшению ущерба, нанесенного гражданскому населению.

В то же время, продолжает Bloomberg, официальные лица США по крайней мере публично не стремятся указывать Израилю, что ему делать. На днях министр обороны США Ллойд Остин на пресс-брифинге заявил, что США не будут "диктовать сроки или условия" Израилю, но могут дать советы по контртеррористическим операциям и переходу к "более хирургическим операциям".

Министр обороны Израиля Йоав Галант, находясь рядом с Остином, сказал, что как только военные страны достигнут своих целей в данном районе Газы, "мы сможем постепенно перейти к следующему этапу и начать работать над возвращением местного населения".

По данным подконтрольного ХАМАСу министерства здравоохранения, в Секторе Газа погибли около 19 500 палестинцев.

Война на Ближнем Востоке

Боевики палестинского движения ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля. Во время атаки они убивали, похищали и пытали военных и мирных людей, а также обстреливали ракетами ключевые города страны. В ответ Тель-Авив объявил о начале масштабной наземной военной операции в Секторе Газа.

В конце ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Перемирие продлилось до 1 декабря, но было сорвано из-за обстрелов боевиками территории страны.

20 декабря Израиль предложил палестинцам перемирие сроком на неделю. Тель-Авив предлагает освободить 40 человек, среди которых женщины и дети, а также пожилые мужчины, нуждающиеся в срочной медицинской помощи. Однако руководство ХАМАС отклонило это предложение.

Тем временем Израиль отдал приказ об эвакуации территорий главного города Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Тель-Авив будет постепенно переходить к следующей фазе операций в регионе.

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