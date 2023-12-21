ХАМАС відмовив у тижневому перемир'ї Ізраїлю, - ЗМІ

Палестинський радикальний рух ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю зупинити бойові дії на один тиждень в обмін на звільнення 40 заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Командування бойовиків відмовляється обговорювати видачу заручників з Ізраїлю, доки угода про припинення вогню не набуде чинності. Позицію угруповання представив керівник політичного крила ХАМАС Ісмаїл Ханія в бесіді з єгипетською розвідкою. Він прибув до Каїра для узгодження припинення вогню та збільшення поставок гуманітарної допомоги для Сектора Газа.

Видання зазначає, що це не провал у переговорах, а спроба ХАМАС домогтися від Тель-Авіву більших поступок. Зокрема, палестинський рух готовий обговорювати повернення ізраїльських заручників лише після припинення вогню.

Крім того, палестинське угруповання "Ісламський джихад" вимагає від Ізраїлю в обмін більш ніж на 100 заручників звільнити зі своїх в'язниць усіх учасників руху. Їхня кількість сягає кілька тисяч осіб.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

7 жовтня бойовики палестинського руху ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали, викрадали і катували військових і мирних людей, а також ракетами обстрілювали міста країни. У відповідь Тель-Авів оголосив про початок у Секторі Газа наземної операції "Залізні мечі".

Наприкінці листопада Ізраїль підписав із ХАМАСом угоду про припинення вогню і звільнення заручників.

Перемир'я тривало до 1 грудня і було зірване через обстріл ХАМАСом території Ізраїлю.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям перемир'я строком на тиждень. Тель-Авів пропонує звільнити 40 осіб, серед яких жінки і діти, а також літні чоловіки, що потребують термінової медичної допомоги.

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