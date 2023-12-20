Ізраїль запропонував ХАМАСу тижневе перемир'я: деталі

Ізраїль пропонує призупинити бойові дії у Газі щонайменше на один тиждень. Це перша пропозиція після зриву минулого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Близько 130 ізраїльських та іноземних громадян все ще утримуються як заручники в секторі Газа. Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив у вівторок, що до членів входять вісім американців.

За новою угодою, до звільнених увійдуть жінки, чоловіки старше 60 років та інші заручники, які хворі або серйозно поранені і потребують термінової медичної допомоги.

У рамках цієї пропозиції Ізраїль заявив, що погодиться на тимчасове припинення вогню щонайменше на один тиждень. У попередній угоді Ізраїль погодився на тижневу паузу у своїх атаках у секторі Газа в обмін на 80 заручників.

Ізраїль також припустив, що може звільнити палестинських ув'язнених, засуджених за більш серйозні напади на Ізраїль, ніж ті, що були звільнені в рамках попередньої угоди. Ізраїльські офіційні особи заявляють, що таких палестинських ув'язнених десятки, вони є старими чи хворими і можуть бути звільнені в рамках гуманітарної угоди.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Також ми повідомляли, що прем'єр-міністр Катару, який представляє інтереси ХАМАСу та представники Ізраїлю, зустрілися в столиці Польщі Варшаві . Обговорювали нову угоду щодо звільнення заручників.

До слова президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що країна готова до другої гуманітарної паузи для звільнення заручників.